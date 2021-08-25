إحالة 42 طبيبا بمستشفى كفر شكر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر حملات متابعة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المدينة طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأشار رئيس مدينة كفر شكر أنه تم المرور على مستشفي كفر شكر المركزي ومتابعة مدى إنتظام العمل بالأقسام الطبية.



وتبين من خلال لجنة المتابعة غياب 42 طبيباً عن العمل وغياب 15 إدارياً وغياب 14 من أطقم التمريض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لراحة وخدمة المرضى.



وأوضح رئيس المدينة أن الاهتمام بالخدمات الصحية تشغل إهتمامنا ونعمل على تحسين الخدمات الطبية ونتابع باستمرار مدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض لاستقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم العلاج اللازم لهم.