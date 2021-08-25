دينا فؤاد تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز.. فيديو

احتفل أمس صناع فيلم 200 جنيه بالعرض الخاص في إحدى سينمات ٦ أكتوبر وذلك بحضور أبطال العمل .



وقالت الفنانة دينا فؤاد أنها تحمست للعمل بسبب وجود نجوم كبار يشاركون في هذا الفيلم وأيضا المؤلف أحمد عبد الله الذي يقدم أعمالا لها رسالة للجمهور و وجود المخرج الكبير محمد امين .

و أوضحت دينا فؤاد أن معظم مشاهدها في فيلم 200 جنيه تجمعها مع النجم أحمد السقا و النجم أحمد رزق و كواليس العمل كانت ممتعه.

وتابعت دينا فؤاد انها سعيدة بمشاركتها في مسلسل اللي ملوش كبير و العمل مع أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز .

واستكملت دينا حديثها بأن ياسمين عبد العزيز تستكمل رحلة علاجها في سويسرا ونتمني لها الشفاء جميعا .

ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.