الجزائر.. قرار رئاسي بإقالة عدد من المسؤولين

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بإنهاء مهام عدد من ولاة الجمهورية ضمت 6 ولاة وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وبحسب قناة “النهار” الجزائرية فقد ضم قرار الإنهاء كلا من "محمود جامع والي تيزي وزو و عبد القادر بن سعيد والي سكيكدة و أحمد عبد الحفيظ ساسي والي قسنطينة و كمال توشن والي البيض و إيدير مدباب والي النعامة و مهدي بوشارب وإلى إن قزام.

وأصدر تبون أيضا قرارا بتعين كلا من" كمال الدين كربوش واليا لبجايةو محمد السعيد بن قامو واليا لبشار و جيلالي دومي واليا لتيزي وزو و عمار علي بن ساعد واليا للجلفة و عبد العزيز جوادي واليا لسعيدة و حورية مداحي واليا لسكيكدة و لبيبة ويناز واليا لولاية قالمة

كما شمل قرارا التعيين أيضا كلا من" مسعود جاري واليا لقسنطينة و سعيد سعيود واليا لوهران و فريد محمدي واليا للبيض و أحمد معبد واليا لتيبازة و الدراجي بوزيان واليا للنعامة

و فيصل عمروش واليا لإن قزام.