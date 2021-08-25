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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. قرار رئاسي بإقالة عدد من المسؤولين

تبون
تبون

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بإنهاء مهام عدد من ولاة الجمهورية ضمت 6 ولاة وذلك  طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وبحسب قناة “النهار” الجزائرية فقد ضم قرار الإنهاء  كلا من "محمود جامع والي تيزي وزو و عبد القادر بن سعيد والي سكيكدة و أحمد عبد الحفيظ ساسي والي قسنطينة و كمال توشن والي البيض و إيدير مدباب والي النعامة و مهدي بوشارب وإلى إن قزام.

وأصدر تبون أيضا قرارا بتعين كلا من" كمال الدين كربوش واليا لبجايةو محمد السعيد بن قامو واليا لبشار و جيلالي دومي واليا لتيزي وزو و عمار علي بن ساعد واليا للجلفة و عبد العزيز جوادي واليا لسعيدة و حورية مداحي واليا لسكيكدة و لبيبة ويناز واليا لولاية قالمة

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كما شمل قرارا التعيين أيضا  كلا من" مسعود جاري واليا لقسنطينة و سعيد سعيود واليا لوهران و فريد محمدي واليا للبيض و أحمد معبد واليا لتيبازة و الدراجي بوزيان واليا للنعامة
و فيصل عمروش واليا لإن قزام. 

الجزائر عبد المجيد تبون قرار رئاسي تيزي وزو الدستور الجزائري

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