القبض على 22 شخصا.. هل فضح تبون علاقة بين الإخوان وحرائق الجزائر؟

في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة حرائق الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم إخماد جميع الحرائق في ولاية تيزي وزو، إحدى أكثر ولايات البلاد تضررًا بالحرائق.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس عن إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبه بهم في إشعال حرائق الغابات التي طالت العديد من ولايات الجزائر، متهما "أياد إجرامية" بالوقوف وراء الحرائق.

ولم يكشف الرئيس الجزائري بوضوح عن هوية المقبوض عليهم أو الجهات التي تقف خلفهم وتحرضهم، ولكنه أكد أن من يقف وراء إشعال الحرائق يعرف جيدًا طبيعة المنطقة وغاباتها الكثيفة وقابليتها لانتشار النار بسرعة.

أما الأمر الآخر الذي لفت الأنظار في خطاب تبون، الذي كان يتناول موضوع الحرائق بالأساس، فهو تحذيره من الوقوع في "فخ المنظمتين الإرهابيتين اللتين تحاولان الدخول من هذا الباب للمساس بالوحدة الوطنية"، في إشارة إلى الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل التي يترأسها فرحات مهني ومنظمة رشاد الإخوانية ومقرها لندن.

وأكد تبون في خطابه أن "الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة والشعب واحد موحد من تيزي وزو إلى تمنراست ومن تبسة إلى تلمسان، وهذه المسائل مفصول فيها وسنتصدى بكل الوسائل المتاحة لكسر هؤلاء الناس الذين يحاولون المساس بالوحدة الوطنية".

وقال تبون "يجب أن نتصدى جميعنا إلى كل الذين يريدون إثارة التفرقة بين الجزائريين وبين منطقة وأخرى، وهي المحاولات التي تعد إجراما في حد ذاته"

وأعلن تبون أن "22 شخصا مشتبه بهم يوجدون حاليا في قبضة العدالة من بينهم 11 في ولاية تيزي وزو، و4 في عنابة، والباقي في ولايات المدية وجيجل وعين الدفلى".

وأضاف الرئيس الجزائري أن "التحريات مستمرة للقبض على كل الضالعين في هذه الحرائق"، مؤكدا أن "العدالة ستأخذ مجراها في هذا الشأن".

وأشار تبون إلى أن "حجم الحرائق مست تقريبا 14 ولاية في نفس الوقت"، وتابع "في أول يوم من اندلاع هذه الحرائق، قمت بإسداء تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة للاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة من أجل اقتناء طائرات إخماد الحرائق، حيث كنا نعلم بأن التضاريس لا تسمح بإطفاء النيران بوسائل تقليدية، غير أنه مع الأسف، ولا دولة استجابت لطلبنا لأن كل الطائرات الأوروبية من هذا النوع كانت آنذاك متمركزة في اليونان وتركيا'' التي تشهد هي الأخرى اندلاع حرائق مهولة.

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق في ولاية "تيزي وزو"، فيما تتواصل الجهود لإخماد باقي الحرائق في الولايات الأخرى.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في بيان، إن أعوان الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق، كما دعت المواطنين الى توخي الحيطة والحدر، في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 14 ساعة الأخيرة باخماد إخماد 76 حريق عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 40 حريقا بتيزي وزو.

وبحسب البيان، فقد تم إخماد 11 حريقا بولاية الطارف، و8 في بجاية و4 في جيجل والبليدة، بالإضافة الى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق اهراس، المدية، سكيكدة، وكذلك إخماد حريق بولايات تبسة، عنابة بومرداس، وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة تعمل حاليا على إخماد 35 حريق عبر 11 ولاية، 9 حرائق بولاية جيجل، و7 حراق بولاية بجاية، الطارف بـ 6 حرائق، قالمة وسوق اهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، و معسكر، وعين الدفلى.