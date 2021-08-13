عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعلن أنباء سارة بشأن حرائق الغابات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق في ولاية "تيزي وزو"، فيما تتواصل الجهود لإخماد باقي الحرائق في الولايات الأخرى.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في بيان، إن أعوان الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة  لتفادي إعادة نشوب الحرائق، كما دعت المواطنين الى توخي الحيطة والحدر، في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 14 ساعة الأخيرة باخماد إخماد 76 حريق عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 40 حريق بتيزي وزو.

وبحسب البيان، فقد تم إخماد 11 حريقا بولاية الطارف، و8 في بجاية و4 في جيجل والبليدة، بالإضافة الى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق اهراس، المدية، سكيكدة، وكذلك إخماد حريق بولايات تبسة، عنابة بومرداس، وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة تعمل حاليا على إخماد 35 حريق عبر 11 ولاية، 9 حرائق بولاية جيجل، و7 حراق بولاية بجاية، الطارف بـ 6 حرائق، قالمة وسوق اهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، و معسكر، وعين الدفلى.

الجزائر الحرائق المواطنين وحدات الحماية المدنية السلطات الجزائرية الولايات

ترشيحاتنا

بعد إطلاق موقع إلكتروني.. تعرف على شروط ترقية الموظفين بالقانون

متى تكون آلام أسفل الظهر مرتبطة بمرض خطيرة.. اعرف الأعراض كاملة

رفضت الذهاب إلى الدرس.. أب يضرب ابنته حتى الموت في الشرقية

مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار ببني سويف

خطيب الأزهر: لو أعدنا قراءة أحداث الهجرة لوجدنا العلاج لما نمر به الآن

محمد عبدالوهاب :الأبيض والأسود.. سيناريوهان يمر بهما الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر يشتعل.. الحرائق تضرب دول المتوسط من أفريقيا لـ أوروبا.. استغاثات بتونس وحداد بالجزائر ودمار بتركيا ورعب باليونان

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بسبب النوم

الجزائر تعلن أنباء سارة بشأن حرائق الغابات

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ