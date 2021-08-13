الجزائر تعلن أنباء سارة بشأن حرائق الغابات

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق في ولاية "تيزي وزو"، فيما تتواصل الجهود لإخماد باقي الحرائق في الولايات الأخرى.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في بيان، إن أعوان الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق، كما دعت المواطنين الى توخي الحيطة والحدر، في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 14 ساعة الأخيرة باخماد إخماد 76 حريق عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 40 حريق بتيزي وزو.

وبحسب البيان، فقد تم إخماد 11 حريقا بولاية الطارف، و8 في بجاية و4 في جيجل والبليدة، بالإضافة الى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق اهراس، المدية، سكيكدة، وكذلك إخماد حريق بولايات تبسة، عنابة بومرداس، وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة تعمل حاليا على إخماد 35 حريق عبر 11 ولاية، 9 حرائق بولاية جيجل، و7 حراق بولاية بجاية، الطارف بـ 6 حرائق، قالمة وسوق اهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، و معسكر، وعين الدفلى.