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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا حرائق الجزائر

مساجد فلسطين
مساجد فلسطين

أقامت مساجد فلسطين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في جمهورية الجزائر، التي تعاني من موجة حرائق راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الجزائري.

وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في خطبة الجمعة بمدينة رام الله، إن الشعب الفلسطيني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنهما كل سوء ، مضيفا أن الجزائر حكومة وشعبا، كانت على الدوام الحضن الدافئ والملاذ الآمن لأبناء شعبنا في كافة مراحل نضاله على مر التاريخ. 

وأكد الهباش "إننا لا يمكن أن ننكر وقوف الجزائر رسميا وشعبيا مع القضية الفلسطينية، والشعار الجزائري التاريخي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، آملا بأن تتمكن الجزائر من تجاوز هذه المحنة، وأن تنعم بالخير والأمان وكافة بلاد المسلمين.
وأدت الحرائق التي اندلعت في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، ثم أخذت بالاتساع لتصل للمناطق الساحلية شمال البلاد ووسطها وشرقها، إلى وفاة 69 شخصا حتى اللحظة، فيما أعلنت الجمهورية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
 

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