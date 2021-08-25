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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران على بعد شهرين من امتلاك السلاح النووي.. وإسرائيل تستعد لإعلان الحرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت مواصلة التصعيد ضد إيران في المنطقة، فضلا عن جهودها الواسعة لإحباط محاولات إحياء الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

 

قال تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف خططه لضرب البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي يلتقي فيه بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال أفيف كوخافي رئيس الأركان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تطوير خططه لضرب البرنامج النووي الإيراني، في ظل محاولات طهران المستمرة من أجل الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير السلاح النووي، وتوقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن هذه المسألة.

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وأضاف كوخافي أن التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية، وميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا تهدف إلى معالجة هذا الأمر.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تهديداً مماثلاً اليوم الأربعاء، حيث قال لدبلوماسيين أجانب إن إسرائيل قد تضطر إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأضاف أن لدى إسرائيل الوسائل اللازمة للعمل، وأنها لن تتردد في القيام بذلك، وأنه لا يستبعد احتمال أن تضطر إسرائيل إلى اتخاذ إجراء في المستقبل لمنع إيران النووية.

إيران على بعد شهرين من الاتفاق النووي

وتابع جانتس أن "إيران على بعد شهرين فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع سلاح نووي. ولا نعرف ما إذا كان النظام الإيراني مستعدًا لتوقيع اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات ويجب على المجتمع الدولي بناء خطة بديلة قابلة للتطبيق من أجل وقف إيران في مسارها نحو سلاح نووي".

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن إيران على بعد شهرين من الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة، فقد قدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأمر سيستغرق عدة أشهر أخرى على الأقل قبل أن تتمكن طهران من إنتاج سلاح قابل للإطلاق، وتحتاج إلى ذلك الوقت لبناء نواة، قم بإجراء الاختبارات وتثبيت الجهاز داخل صاروخ.

وجاءت التعليقات العلنية العدائية التي أدلى بها جانتس وكوخافي بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن لحضور أول لقاء شخصي له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفيه، مع احتلال برنامج إيران النووي رأس جدول الأعمال.

وقال جانتس يوم الأربعاء:"في نهاية اليوم، الهدف هو التوصل إلى اتفاق أطول وأقوى وأوسع من الاتفاق السابق. البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يحرض على سباق تسلح في المنطقة وفي العالم بأسره".

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق نووي جديد من شأنه أن يشهد حدودا دائمة لتخصيب اليورانيوم وآليات رقابة أكثر قوة. يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو تهديد حقيقي بضربة عسكرية.

وعلمت "تايمز أوف إسرائيل" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جعل وجهة النظر هذه معروفة لوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والتي تحافظ معه على علاقة وثيقة ومفتوحة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تشارك بنشاط في خطط إسرائيل.

في الشهر الماضي، وافق بينيت وجانتس ووزير المالية أفيجدور ليبرمان على ميزانية دفاع بقيمة 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) للعام المقبل، منها ما يقرب من ملياري شيكل (620 مليون دولار) مخصصة لجهود الجيش لمواجهة إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال، بالإضافة إلى المليارات الإضافية التي من المتوقع أن يتم تخصيصها، مخصصة لاستخدامها في شراء المعدات والذخائر التي ستكون ضرورية لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. تنتشر هذه القنابل في جميع أنحاء البلاد تحت حماية نظام دفاع جوي متقدم، فضلاً عن دفاعات مادية كبيرة، مع دفن بعضها بعيدًا تحت الأرض، مما يجعلها منيعة ضد جميع القنابل ما عدا أثقل وأقوى القنابل.

في المرة الأخيرة التي وضعت فيها إسرائيل مثل هذه الخطط، في 2011-2012 ، استثمرت الحكومة حوالي 11 مليار شيكل (3.38 مليار دولار) في التحضير للهجوم، الذي لم يتم تنفيذه في النهاية، حسبما كشف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في عام 2013.

ومع ذلك، فإن مواجهة البرنامج النووي الإيراني ليست سوى جانب واحد من حرب القدس الهادئة المستمرة مع طهران.

وقال كوخافي إن:"الجيش الإسرائيلي يعمل باستمرار وبطرق متنوعة لتقليل نفوذ إيران في الشرق الأوسط".

وتشن إسرائيل حرباً إقليمية ضد إيران ووكلائها في المنطقة، سواء في سوريا أو حزب الله اللبناني، وشن جيش الاحتلال ما لا يقل عن 31 غارة على أهداف لحزب الله في سوريا، نصفها تقريبا ضد مستودعات الأسلحة والنصف الآخر ضد مواقع الجماعة في هضبة الجولان السورية، في الأشهر الأخيرة، برزت جبهة إضافية في هذا الصراع، مع تواجد إسرائيل وإيران بشكل متزايد في عرض البحر. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في مارس أن البحرية الإسرائيلية شنت أكثر من 12 هجومًا على السفن الإيرانية أثناء توجهها إلى سوريا في العامين الماضيين.

واستهدفت إيران بدورها عددًا من سفن الشحن المملوكة لإسرائيل أو المرتبطة بها، بما في ذلك واحدة الشهر الماضي، وهي ميرسر ستريت، والتي قصفتها طائرة مسيرة مسلحة قتلت اثنين من أفراد الطاقم.

وقال جانتس لسفراء أجانب يوم الأربعاء "تقييمنا هو أن الطائرة بدون طيار التي استخدمت في هجوم ميرسر ستريت انطلقت من الأراضي الإيرانية ووافقت عليها القيادة الإيرانية".

ايران إسرائيل بينيت جانتس الولايات المتحدة الاتفاق النووي حزب الله سوريا لبنان

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