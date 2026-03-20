المحافظ يزور مستشفى دمياط العام لتهنئة أسرة المستشفى والمرضى

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، جولة ميدانية، استهلها بزيارة مستشفى دمياط العام رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و النائب على كيوان عضو مجلس الشيوخ و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة.

وخلال الزيارة، قدم "المحافظ" التهانى إلى المرضى و الأطقم الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقدم الورود والهدايا للاطفال احتفالاً بهذه المناسبة.

واطمأن محافظ دمياط، على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وجاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة ، و وجه تحية اعزاز وتقدير إلى العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة وجيش مصر الأبيض.