المرشد الإيراني يطالب بزشكيان بسلب الأمان من أعداء طهران في الداخل والخارج

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب يجب أن يعوض بجهد مضاعف من قبل المسؤولين والعاملين.

جاء ذلك في رسالة من المرشد الإيراني لرئيس البلاد مسعود بزشكيان.

وشدد المرشد الإيراني: على ضرروة أن يسلب الأمان من أعداء طهران في الداخل والخارج وضمان أمن الإيرانيين.

وميدانيا؛ أعلن التليفزيون الإيراني بدء موجة صاروخية جديدة من إيران تجاه الأراضي المحتلة حيث تم إستخدام صواريخ عنقودية .

وأطلقت إيران 26 صاروخا عنقوديا على إسرائيل خلال 20 يوما ما تسبب بدمار في 150 منطقة بحسب وسائل إعلام عبرية.

من جانبها؛ ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

ورُصد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

