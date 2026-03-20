جولة مفاجئة للصحة بمستشفى القناطر.. إهمال في الطوارئ وسوء التعامل مع المواطنين

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية موسعة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وضمان جاهزية كافة المنشآت الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدأت الجولة من محافظة الجيزة بتفقد مستشفى الوراق المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع انتظام فريق العمل، وزيارة المرضى بالرعاية المركزة والأقسام الداخلية، واستطلع آراء المرضى حول مستوى الخدمة، ورصد قصوراً في آلية متابعة وتسليم الحالات فوجه بإعادة تقييمها وتصنيفها واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة فوراً، كما وجه بتوفير فصائل الدم قبل نفاذها وطلبها مسبقا، وسرعة التخلص من المخلفات والكهنة المتراكمة بالمعمل.

انتقل نائب الوزير إلى مستشفى منشأة القناطر المركزي، حيث استمع إلى شكوى أحد المواطنين بقسم الطوارئ، ووجه بحلها فوراً، كما تفقد المعمل وقسم الأشعة والرعاية المركزة، للتأكد من توافر الكواشف والمستلزمات الطبية، قبل أن يستكمل جولته بمستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية.

رصد الدكتور عمرو قنديل، خلال زيارته لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، إهمالاً في قسم الطوارئ تمثل في غياب جدول النوبتجية وسوء التعامل مع المواطنين، فوجه بالتحقيق الفوري مع مدير القسم، كما طالب بالاستغلال الأمثل لموارد قسم الأشعة نظراً لضعف التردد عليه، فيما أشاد بمستوى متابعة الحالات بالرعاية المركزة وأوصى بصرف مكافأة لطبيب الرعاية تقديراً لجهده.

واختتم الدكتور عمرو قنديل، جولته بمركز طب أسرة القناطر الخيرية، حيث أثنى على الانضباط الإداري وتحقيق المستهدف من التطعيمات بمكتب الصحة التابع للمركز، ووجه بمتابعة المتخلفين عن التطعيمات ورفع مستوى النظافة العامة.

وأكد نائب الوزير في ختام الجولة على ضرورة التيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم، مشدداً على الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية خلال أيام العيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متميزة لكل مواطن.