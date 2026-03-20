روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مراسلين روسيا اليوم
الرئيس السيسي لأسر الشهداء: امشوا ورؤوسكم مرفوعة.. بفضل تضحياتكم نعيش في أمن وأمان
روبوت في شوارع الشيخ زايد| ظهور أول عسكري مرور آلي في مصر.. حكاية فيديو أثار الجدل
الرئيس السيسي في عيد الفطر: "استقرار مصر هو الشاهد الدائم على تضحيات أبطالنا.. ولن ننسى الجميل"
جيش الاحتلال يفقد 20 مسيرة فوق إيران
يسرائيل هيوم: الاشتباه بجندي احتياط يزود جهات إيرانية بمعلومات أمنية حساسة
برشامة يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات قوية.. تفاصيل
كيفية صلاة العيد لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح
لرستان الإيرانية تتعرض لسلسلة غارات مكثفة ومقـ.تل 12 شخصا وإصابة 116
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
جوتيريش: طرفا الحرب الإيرانية ارتكبا جرائم حرب .. والحل في يد الولايات المتحدة
المحافظ يزور مستشفى دمياط العام لتهنئة أسرة المستشفى والمرضى
جولة مفاجئة للصحة بمستشفى القناطر.. إهمال في الطوارئ وسوء التعامل مع المواطنين

عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية موسعة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وضمان جاهزية كافة المنشآت الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدأت الجولة من محافظة الجيزة بتفقد مستشفى الوراق المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع انتظام فريق العمل، وزيارة المرضى بالرعاية المركزة والأقسام الداخلية، واستطلع آراء المرضى حول مستوى الخدمة، ورصد قصوراً في آلية متابعة وتسليم الحالات فوجه بإعادة تقييمها وتصنيفها واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة فوراً، كما وجه بتوفير فصائل الدم قبل نفاذها وطلبها مسبقا، وسرعة التخلص من المخلفات والكهنة المتراكمة بالمعمل.

انتقل نائب الوزير إلى مستشفى منشأة القناطر المركزي، حيث استمع إلى شكوى أحد المواطنين بقسم الطوارئ، ووجه بحلها فوراً، كما تفقد المعمل وقسم الأشعة والرعاية المركزة، للتأكد من توافر الكواشف والمستلزمات الطبية، قبل أن يستكمل جولته بمستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية.

القناطر الخيرية المركزي

رصد الدكتور عمرو قنديل، خلال زيارته لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، إهمالاً في قسم الطوارئ تمثل في غياب جدول النوبتجية وسوء التعامل مع المواطنين، فوجه بالتحقيق الفوري مع مدير القسم، كما طالب بالاستغلال الأمثل لموارد قسم الأشعة نظراً لضعف التردد عليه، فيما أشاد بمستوى متابعة الحالات بالرعاية المركزة وأوصى بصرف مكافأة لطبيب الرعاية تقديراً لجهده.

واختتم الدكتور عمرو قنديل، جولته بمركز طب أسرة القناطر الخيرية، حيث أثنى على الانضباط الإداري وتحقيق المستهدف من التطعيمات بمكتب الصحة التابع للمركز، ووجه بمتابعة المتخلفين عن التطعيمات ورفع مستوى النظافة العامة.

وأكد نائب الوزير في ختام الجولة على ضرورة التيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم، مشدداً على الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية خلال أيام العيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متميزة لكل مواطن.

خطة التأمين الطبي الجيزة القليوبية عيد الفطر المبارك وزير الصحة والسكان وزير الصحة آراء المرضى المستلزمات الطبية قسم الاستقبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ترشيحاتنا

مدير الجامع الأزهر في خطبة عيد الفطر

مدير الجامع الأزهر: الربانية هي السبيل لتحصين الهوية الإسلامية ومواجهة الغزو الفكري

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: العيد في الإسلام يتجاوز فيه الفرح إلى أبعاد شرعية

خطيب المسجد النبوي

من خاف على نفسه الضرر بسبب صلة القرابة.. خطيب المسجد النبوي يوصيه بهذا الأمر

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد