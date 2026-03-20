جوتيريش: طرفا الحرب الإيرانية ارتكبا جرائم حرب .. والحل في يد الولايات المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن كلا طرفي الحرب قد ارتكب جرائم حرب.

وقال جوتيريش في تصريحات له: إيران لديها استراتيجية تقوم على المقاومة لأطول فترة ممكنة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر.

وأضاف جوتيريش: إسرائيل تسعى إلى تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل وتغيير النظام ومفتاح حل المشكلة أن تعلن الولايات المتحدة أنها أنجزت مهمتها.

وذكر جوتيريش: هجمات إيران على منشآت الطاقة والهجوم على منشآتها أسباب وجيهة للاعتقاد بأنها قد تشكل جريمة حرب.

وختم الأمين العام للأمم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قائلا: يجب إيقاف الحرب والأمر بيد الولايات المتحدة لإيقافها.