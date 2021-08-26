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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان .. تحذير عاجل من سفارة واشنطن للأمريكيين في مطار كابول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان اليوم الخميس، تحذيرًا عاجلاً للأمريكيين المتواجدين في مطار كابول العاصمة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ننصح الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول في الوقت الراهن وبمغادرة المطار على الفور".

وأمس الأربعاء، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها لن تتحمل المسؤولية عن تأمين مطار كابول بعد استكمال عمليات الإجلاء والانسحاب من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بعد استكمال المهمة وخروجنا من هناك لن يعود المطار مسؤولية تتحملها الولايات المتحدة".

وتقوم وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية والتركية حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابول، الذي تجري عبره عمليات انسحاب العسكريين المشاركين في حملة الولايات المتحدة والناتو وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول بالبنتاجون قوله إن هناك تقارير استخباراتية تظهر رغبة تنظيم داعش الإرهابي في مهاجمة الحشود في محيط المطار.

وأوضح المسؤول أن زيادة المخاوف تعود إلى "تهديد محدد للغاية" من قبل تنظيم داعش فرع خراسان، ورغبته في شن هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.

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وتعتقد السلطات الأمريكية أن تنظيم داعش خراسان بمثابة عدو لدود لحركة طالبان يرغب في إثارة الفوضى بالمطار.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية متواترة تفيد بقدرة تنظيم داعش على تنفيذ هجمات متعددة في أفغانستان وأنه يخطط لتنفيذها.

وكان مصدر إقليمي لمكافحة الإرهاب قد كشف أن نحو عدة مئات من أعضاء تنظيم داعش ربما يكونون قد هربوا من السجون في باجرام وبول شارخي، شرقي كابول بعد أن سيطرت طالبان على كلا السجنين قبل وقت قصير من استيلائها على كابول.

 

 

 

 

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