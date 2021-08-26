الزمالك يحتفل بأعياد ميلاد كبار السن تزامنا مع الفوز بالدوري .. شاهد

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك أمس الأربعاء حفل اعياد الميلاد لكبار السن عن شهر أغسطس ، حيث توافد عدد من الأعضاء للمشاركة في الحفل .



وشارك في الحفل عدد كبير من كبار السن ، الى جانب مجموعة من الشباب بالنادي لمشاركتهم عيد ميلادهم .

وشهدت فقرات الحفل "دي جي " وتورية كبيرة مرسوم عليها علم الزمالك للأعضاء احتفالا أيضا بفوز النادي بدرع الدورى.



وأكد عدد من كبار السن أن حياتهم لم تنتهي عند وصولهم لسن المعاش بل بدأت، مشيرين إلى أن النادى يوفر لهم كل ما يحتجون له من سبل الترفيه .



وقال الدكتور يحيي حسن أن النادى يخدم أعضاءه ويتيح لهم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية وإقامة الرحلات المتعددة للمناطق السياحية ورحلات الحج والعمرة والرحلات الترفيهية ومشاركة الأعضاء المناسبات المتعددة.

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