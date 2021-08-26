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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سندات منطقة اليورو تسجل أسوأ يوم لها في ستة أشهر

صدى البلد

ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو بشدة، مع تسجيل عوائد السندات الألمانية والإيطالية أكبر زيادة يومية في ستة أشهر مع تخلي المستثمرين عن السندات قبل خطاب حاسم لرئيس مجلس الفدرالي الأميركي جيروم باول في قمة جاكسون هول.

كانت عوائد السندات قد ارتفعت في وقت سابق بعد أن أبدى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تفاؤلا إزاء التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وقال لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك، إن توقعات الاقتصاد الكلي للتكتل يمكن تعديلها بالرفع في سبتمبر بعد مؤشرات إلى نشاط قوي في الآونة الأخيرة.

ولكن عمليات البيع اكتسبت قوة دافعة بعد فتح الأسواق الأميركية وتراجع أسعار سندات الخزانة.

وأدى البيع إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس إلى -0.42% عند إغلاق التداول، وهو أعلى مستوى في شهر.

وكانت هذه أكبر قفزة في يوم واحد منذ فبراير، عندما كانت رهانات الانكماش تتسبب في ارتفاع عوائد السندات.

وتحول عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى الارتفاع لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوعين وسجل أكبر صعود في يوم واحد منذ نوفمبر الماضي.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات والسندات البريطانية خمس نقاط أساس وست نقاط على الترتيب.

وامتدت عمليات البيع لتشمل أنحاء أوروبا، مما رفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات عشر نقاط أساس إلى 0.67%، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أواخر فبراير.

الاقتصاد البنك المركزي فتح الأسواق السندات منطقة اليورو

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