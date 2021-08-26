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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل العمل بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الضبعة في مطروح

مستشفى الضبعة
مستشفى الضبعة

اعلن  الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح تفعيل العمل بقسم الرعاية المركزة بمستشفي الضبعة المركزي كمطلب هام للاهالى وزوار المحافظة .


واضاف انه تم توفير أطباء الرعاية المركزة والأجهزة اللازمة بمستشفى الضبعة  من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين من أهل مدينة الضبعة مضيفا ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان.


من ناحية اخرى اصدر الدكتور محمد علي المتولي الذى تولى منصب وكيل وزارة الصحة بمطروح منذ اسبوع  قراربإعفاء جميع العاملين بقطاع الصحة بمطروح من رسوم الأشعة و التحاليل 
كما يتم حجزهم بقسم المميز مجانا اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٤

 

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