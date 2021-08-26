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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آراء المصريين في إلزام الموظفين بالحصول على لقاح كورونا قبل أكتوبر المقبل

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم تطبيق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم بداية من شهر أكتوبر المقبل.

 

وشددت على ضرورة التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لمواجهة الجائحة.

 

و لذلك قامت كاميرا صدى البلد بأخذ آراء المواطنين حول :" الزام الموظفين بالحصول علي لقاح كورونا قبل أكتوبر المقبل " .

 

قال “ محمد خالد ” انه قرار صحيح حتي يلتزم جميع المواطنين وأن يكون لديهم الوقاية من الفيروس وحتي لا نقلق من التعامل معهم و ذلك ايضا مع اتباع الاجراءات الاحترازية .

 

وأكد “ كريم احمد ” أتمني ان يطبق هذا القرار في اسرع وقت لأن جميع الناس يريدون أخذ اللقاح و ذلك سيحد من انتشار الفيروس .

 

وأشارت “ شروق هاني ” الى انه قرار جيد جدا لان هناك بعض الناس يريدون ان الرجوع عن اخذه و هذا خطأ و لكن بذلك القرار سيتم الزام الجميع لان كورونا ليست هينة علي الاطلاق ". 

 

وأوضح “ حمزة محمد ” ان جميع الدول تقوم بتطبيق هذا القرار و طالما الدولة توفر لنا اللقاح فيجب علي الجميع اخذه حتي يتم السيطرة عليه و الانتهاء من جائحة كورونا . 

كورونا لقاح فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية الصحة مصر إطلاق

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