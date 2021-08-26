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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

صدى البلد

انهارت الدولة في أفغانستان لان أمريكا تجيد استثمار الفوضى  والتاريخ يوثق كيف تجيد الدولة العظمي صناعة الفوضي .!
فتش عن أمريكا تاريخ يتغافله العالم الآن في ظل أن أفعال الدولة العظمي تجد صمتاً من منطلق أن القوة تمرر القبح.
هاهي جماعة طالبان تعود بضوء أخضر أمريكي لتكون سببا مباشراً للفوضي الممنهجة  والمحصلة عدم الإستقرار في منطقة تشهد صراعات علنية وهنا أمريكا تجيد  زرع الألغام تحديا للصين العدو الإقتصادي الأول المجاورة لأفغانستان فضلا عن بعث الإرهاب عن طريق الإستقطاب في ظل أن أفغانستان قد عاودت إلي زمن اللادولة وهنا يمكن تواجد تنظيم داعش ويمكن تواجد كل التنظيمات المتطرفة لتجد مأوي لتصدير الفوضى إلي العالم وهنا تتدخل أمريكا علي غرار الأفلام العربية القديمة .!
أفغانستان الآن  مشهد ضبابي وهنا القادم أسوأ في ظل أن عودة طالبان تعني عودة الظلام وهنا كل شيء متوقع.
عمليات إجلاء العملاء من مطار كابول تتم منذ اللحظة الأولي لقرار الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي إستقر في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لايدعو للدهشة لأن أمريكا لاتستقبل العملاء ولنا فيما جري مع شاه إيران المثل وقد كان أكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
الصمت الدولي مفهوم لأن أمريكا تريد ذلك .!
أصداء ماجري في أفغانستان ترقب في روسيا والصين وهنا رد الفعل سيكون علي ضوء الفعل بحكم أن الانتهازية من تتحكم في المشهد السياسي الدولي .
لكن الدول العربية إلتزمت الصمت إلا قطر في المقدمة والأسباب معلومة وقد كانت ومازالت الملاذ الآمن لطالبان وكل التنظيمات الإرهابية.
الإمارات والبحرين والكويت وجهة العملاء الفارين من أفغانستان وبالطبع قطر وهنا أمريكا من تأمر .!
أفغانستان الآن ..القراءة فورية للمشهد والمخاطر المحتملة مؤكدة  فكما كانت دولة مستقرة عشرين عاما ستعاود من جديد إمارة لاتعترف بالدولة وهنا الإرهاب يجد أرضا خصبة لترويع العالم .!
أفغانستان الآن ليس في الإمكان أسوأ مما كان  وهنا تستمر اللعنات تصب علي الأمريكان .!

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