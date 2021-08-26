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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة خطية من ولي العهد السعودي لـ وزير الدفاع الكويتي

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

ارسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رسالة خطية إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

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وقام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت للسفير السعودي في الكويت .

الكويت الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية وزير الدفاع الكويتي ولي العهد السعودي

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