رسالة خطية من ولي العهد السعودي لـ وزير الدفاع الكويتي

ارسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رسالة خطية إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت للسفير السعودي في الكويت .