ولي العهد السعودي يطمئن على صحة رئيس البرازيل

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا فجر الجمعة مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للاطمئنان على صحته، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جهته، عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

ودخل الرئيس البرازيلي المستشفى في يوليو الماضي، حيث خضع للعلاج السريري الموصوف من قبل الأطباء.

ولم تكشف إدارة المستشفى عما إذا كان العلاج قد أدى إلى حل مشكلة رئيس البرازيل الصحية أم لا.

وأصيب رئيس البرازيل بولسونارو عام 2018 بجرح طعني في البطن خلال محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي، ما أدى إلى تهتك الشريان المسؤول عن إمداد الدم المعوي.

