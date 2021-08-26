وزير التعليم العالي: انخفاض المجاميع لم يؤثر على تحقيق رغبات الطلاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن انخفاض المجاميع، الذي حدث بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، لم يؤثر على تحقيق رغبات الطلاب.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، نمتلك الأماكن اللازمة لكافة الطلاب في الجامعات المصرية.

الطلاب الذين تقدموا بتظلمات سوف يحصلون على حقوقهم كاملة

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب الذين تقدموا بتظلمات سوف يحصلون على حقوقهم كاملة في وجود أماكن لهم بالجامعات.

وأشار عبد الغفار إلى أنه لدينا مقاعد إضافية في كافة التخصصات، مؤكدا أن طلاب المعادلة العربية سيحصلون على حقوقهم في الجامعات المصرية