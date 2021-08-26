قائمة فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز .

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي ، في السابعة مساء الجمعه ، على ملعب استاد السويس ضمن مباريات الجولة ال 34 .

قائمة فريق سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمي : عامر عامر ومحمد جمال

الدفاع : طارق سامي وسيف تقي وخالد صبحي وفرانسيس نجاه وأحمد محسن ومحمود صقر

خط الوسط : محمد ابراهيم وسمير هشام وضياء قنديل ومحمد توني وعبدالرحمن بودي ومحمود نبيل

الهجوم : شادي حسين وشريف دابو واحمد غنيم وميدو جابر مصطفي ميسي ونيفول كوبينا