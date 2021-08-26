عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيجيبوا منين|مصطفى بكري يوجه رسالة مهمة للحكومة عن قانون السايس"فيديو"

قانون السايس
قانون السايس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة عند العمل على وضع “قانون السايس”، ركزت في مناطق القاهرة والجيزة، مؤكدا أن القانون سبب حالة من الإرتباك لدى المواطنين.

 

بالتزامن مع تطبيق قانون السايس.. ننشر أبرز بنوده

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بالرغم من التوضيحات الخاصة “بـ قانون السايس” إلا أنه هناك غموضا أصاب المواطنين بالقلق.  

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: “الناس بجد تعبانة فلازم نبقى حنينين شوية مع الناس، هيجيبوا منين” مؤكدا أنه لابد من تخفيف الأعباء على الناس.

 

نحن في حاجة إلى مراجعة بنود هذا القانون

 

وأشار بكري “نحن في حاجة إلى مراجعة بنود هذا القانون وعدم المغالاه على المواطنين”. 

 

مصطفى بكري الحكومة قانون السايس مناطق القاهرة الجيزة

ترشيحاتنا

أول تعليق من السعودية على تفجير مطار كابول

آبل تطرح طرازات iPhone 13 الأربعة للبيع في هذا الموعد ..مميزاتها

دكتوراة ولا فنكوش| جهات رسمية تكذب محمد رمضان.. وتحرك قضائي ضده

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

الأزهر ينهي مشاركته بالمرحلة الأولى من"مصر أولا.. لا للتعصب" ..صور

هيجيبوا منين|مصطفى بكري يوجه رسالة مهمة للحكومة عن قانون السايس"فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

بعد مزاعم حصوله على الدكتوراه .. تحرك قضائي ضد محمد رمضان

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

ورطة محمد رمضان |الثقافة اللبنانية تفضح المسكوت عنه في الدكتوراه المزيفة لـ«نمبروان»

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ