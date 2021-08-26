هيجيبوا منين|مصطفى بكري يوجه رسالة مهمة للحكومة عن قانون السايس"فيديو"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة عند العمل على وضع “قانون السايس”، ركزت في مناطق القاهرة والجيزة، مؤكدا أن القانون سبب حالة من الإرتباك لدى المواطنين.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بالرغم من التوضيحات الخاصة “بـ قانون السايس” إلا أنه هناك غموضا أصاب المواطنين بالقلق.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: “الناس بجد تعبانة فلازم نبقى حنينين شوية مع الناس، هيجيبوا منين” مؤكدا أنه لابد من تخفيف الأعباء على الناس.

نحن في حاجة إلى مراجعة بنود هذا القانون

وأشار بكري “نحن في حاجة إلى مراجعة بنود هذا القانون وعدم المغالاه على المواطنين”.