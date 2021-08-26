7 ضباط يقاضون ترامب لاتهامه بالتورط في الهجوم على الكونجرس

رفع سبعة من ضباط الشرطة في واشنطن، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واتهموه بالتورط في الهجوم على الكونجرس، في أحداث الكابيتول يناير الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أظهرت الوثيقة القانونية، التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، مقاضاة الضباط، القادة المزعومين المقيمين في كاليفورنيا بسبب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وجاء في الوثيقة "بعد أن خسر المتهم دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، تآمر هو والمتهمون الآخرون في هذه القضية مع بعضهم البعض ومع الآخرين لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات من خلال استخدام القوة والترهيب والتهديد."

وأفادت الوثيقة إن ترامب والمتهمين الآخرين روجوا لمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، وحرضوا على العنف ضد أعضاء الكونجرس وضباط إنفاذ القانون الذين كانت مهمتهم حمايتهم، في هجوم 6 يناير الجماعي على مبنى الكابيتول واعتداء جسدي على مئات من ضباط إنفاذ القانون.

وأضافت الوثيقة أن العديد من المتهمين في القضية خططوا وساعدوا وشاركوا بنشاط في ذلك الهجوم.