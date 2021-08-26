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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الانفجار الثالث.. البنتاجون يكشف حصيلة القتلى من الجنود الامريكان في كابول|فيديو

المتحدث باسم البنتاجون
المتحدث باسم البنتاجون

أكد الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، مقتل 12 جنديا من قوات البحرية الأمريكية في افغانستان، عقب وقوع الانفجار الثالث في مطار حامد كرازاي في العاصمة الافغانية كابول 

وأوضح رئيس القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن ما يقرب من 12 جنديًا أمريكيًا قتلوا، وأن 15 آخرين أصيبوا عندما هاجم انتحاريان المطار.

كما أوضح أن حوالي 5000 شخص ينتظرون نقلهم جواً من أفغانستان، ويعتقد أن 1000 أمريكي إضافي ما زالوا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

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ومن غير الواضح حاليًا كيف يمكن أن يستجيب بايدن البيت الأبيض للتطور، ومع ذلك، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا إلى أن إدارته سترد بالمثل في حالة وقوع أعمال عنف ضد القوات الأمريكية.

وصرح ماكنزي بأن المسؤولين يعملون على تحديد المسؤول بالضبط عن الضربات، حتى “يلاحقوها”.

كما شدد رئيس الوزراء على أن “التهديدات النشطة للغاية” لا تزال مستمرة ضد المطار.

وبمقتل العشرات من المواطنين الأفغان وإصابة أكثر من مائة آخرين نتيجة التفجيرات، أكدت طالبان أنها تدين تمامًا مثل هذه الهجمات ضد شعبها.

وتحدث المتحدث باسم الجماعة سهيل شاهين عبر تويتر، وقال إن قوات طالبان “تولي اهتمامًا وثيقًا لأمن وحماية شعبها، وسيتم إيقاف دوائر الشر بشكل صارم”.

في ضوء التطورات، وقف مسؤولو طالبان بحزم بأن الحركة لا تنوي تمديد شروط اتفاق الانسحاب في ظل التفجيرات داخل وخارج العاصمة.

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