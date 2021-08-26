روما: القوات الأفغانية لم تطلق نيرانها صوب طائرة عسكرية إيطالية بمطار كابول

نفى مصدر حكومي إيطالي أن تكون القوات الأفغانية أطلقت النار على طائرة نقل عسكرية إيطالية في مطار كابول عند إقلاعها.

وأوردت إذاعة (مونت كارلو) الدولية أن المصدر ذكر أن التقارير الاستخباراتية أوضحت أن قوات أفغانية كانت تطلق النار في الهواء لتفريق الحشود بالقرب من مطار كابول.

كان مصدر إيطالي قد قال في وقت سابق إن طائرة النقل العسكرية، وهي من طراز سي-130 وكانت تقل ما يقرب من 100 مدني أفغاني، تعرضت لهجوم بعد دقائق من إقلاعها.