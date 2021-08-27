السجيني: قانون السايس الجديد يوفر للمواطنين الأمان ويحميهم من البلطجية

قال النائب أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان ، إنه تم التواصل مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين من أجل تقييم الوضع ومراجعة الأسعار قبل البدء الفعلي في تطبيق قانون تنظيم عمل السايس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن فلسفة تشريع قانون 150 لسنة 2020 هو لمراجعة الوضع في شوارع العواصم المكدسة التي تحتاج إلى نظرة شمولية لتطوير منظومة ركن السيارات ونظافة الرصيف.

وأوضح رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان، : "من حقنا وإحنا بنعيد بناء بلدنا أن المحافظات الموجودة يتم التعامل معها بقدر من التطوير".

وأشار إلي أن هذا القانون يوفر للمواطن الأمان ويحميهم من البلطجية التي تعتدي على نهر الطريق ويضمن لهذا القطاع موظفين بقطاع رسمي له تأمينات اجتماعية وضرائب ويحمي المواطن من ابتزاز غير قانوني يُمارس حاليًا".

