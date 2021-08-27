عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: قانون السايس الجديد يوفر للمواطنين الأمان ويحميهم من البلطجية

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان ، إنه تم التواصل مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين من أجل تقييم الوضع ومراجعة الأسعار قبل البدء الفعلي في تطبيق قانون تنظيم عمل السايس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن  فلسفة تشريع قانون 150 لسنة 2020 هو لمراجعة الوضع في شوارع العواصم المكدسة التي تحتاج إلى نظرة شمولية لتطوير منظومة ركن السيارات ونظافة الرصيف.

وأوضح رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان، : "من حقنا وإحنا بنعيد بناء بلدنا أن المحافظات الموجودة يتم التعامل معها بقدر من التطوير".

وأشار إلي أن هذا القانون يوفر للمواطن الأمان ويحميهم من البلطجية التي تعتدي على نهر الطريق ويضمن لهذا القطاع موظفين بقطاع رسمي له تأمينات اجتماعية وضرائب ويحمي المواطن من ابتزاز غير قانوني يُمارس حاليًا".
 

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية الإدارة المحلية احمد السجيني الإدارة المحلية بالبرلمان

ترشيحاتنا

البنتاجون يكشف آخر حصيلة لقتلى القوات الأمريكية في تفجيري مطار كابول

عجائب الصلاة على النبي .. 40 مكافأة ربانية لمن يصلى عليه يوم الجمعة

بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول بالجامعات الأهلية

عريس يطلق النار على أصدقاء العروس.. تفاصيل

تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا راش العائلية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ