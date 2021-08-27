إيهاب توفيق وهند صبري وكريم فهمي.. نجوم أصروا على نيل لقب «دكتور»

حرص عدد من الفنانين والمطربين، على استكمال مسيرتهم العلمية، فور الانتهاء من الدراسة الجامعية، والحصول على درجة الماجستير، والدكتوراة، مثل إيهاب توفيق، وهند صبري، وغيرهم، إما في مجال يخدم عمله كفنان، أو في مجال آخر بعيدا عن الفن، ومن أحدث المنضمين لتلك القائمة الفنان حسام حسني والفنانة هبة مجدي، إلا أن هناك عدد كبير من الفنانين حصلوا على لقب «دكتور» منذ سنوات.

الفنانون الحاصلون على درجة الماجستير

ناقش المطرب والملحن حسام حسنى، نجم التسعينيات وصاحب الأغنية الشهير «كل البنات بتحبك»، رسالة الماجستير الخاصة به، عام 2019، بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه المقربين من الوسط الفني، على رأسهم محمد محيي، إيهاب توفيق، الموسيقار هاني شنودة.

هبة مجدي

كما حصلت الفنانة هبة مجدي، أيضًا، على درجة الماجستير فى فنون الموسيقى العربية بتقدير امتياز، وتمت المناقشة بحضور زوجها الفنان محمد محسن، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وأصدقائها من داخل الوسط الفنى الفنانة ميرنا نورالدين والفنانة سهر الصايغ.

وبدأت رحلة هبة مجدى للحصول على درجة الماجستير منذ العام ٢٠١٥، حيث قدمت الاختبار العملى لرسالتها «دراسة تحليلية لأداء الدويتو عند فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ فى السينما المصرية»، أمام اللجنة العلمية لمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، وحضر المناقشة النجم يحيى الفخرانى، الذى كان يشاركها بطولة مسرحية «ليلة من ألف ليلة» فى تلك الفترة، كما شاركها الغناء أمام لجنة المناقشة زوجها المطرب محمد محسن.

وقدمت هبة مناقشة لأغنيات «مليش أمل» ألحان محمد عبدالوهاب، كلمات حسين السيد، وأغنية دويتو «ملكش حق» ألحان فريد الأطرش وكلمات محمود فهمي، وأغنية «شغلونى» ألحان محمد عبدالوهاب كلمات حسين السيد، وأغنية «حاجة غريبة» ألحان منير مراد، وكلمات حسين السيد، وقصيدة «لا تسألوني» للأخوين الرحباني.

ومن أبرز الفنانين الذين حصلوا على درجة الماجستير، الفنان حمدى الميرغني، نجم مسرح مصر، خريج كلية الحقوق، ويرغب فى الحصول على الدكتوراه.

حمدي الميرغني

وكان «الميرغنى»، قال خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقى، ببرنامج «قهوة أشرف»، إن هناك تشابها كبيرا بين المحاماة والتمثيل، فالمحاماة ليس بها روتين، وكل يوم تعيش قصة تختلف عما قبلها، ومن هنا جاء حبه للمحاماة والقانون، خاصة القانون الجنائى، مشيرًا إلى أنه كان على وشك التعيين بمؤهله ومواصلة مسيرته فى المحاماة، إلا أنه تلقى اتصالا من الفنان أشرف عبدالباقي، لإبلاغه ببدء انطلاق «مسرح مصر»، بعد توقف لمدة ٤ أشهر، وجاء من السويس للقاهرة لاستكمال مشواره الفنى متخليًا عن المحاماة.

وفى عام ٢٠١٦ احتفل الفنان مجدي كامل، بحصوله على درجة الامتياز في مناقشة رسالة الماجستير الخاصة به، بصحبة زوجته الفنانة مها أحمد وعدد من أصدقائه.

المطرب والفنان أحمد فهمي، حاصل على شهادة الماجستير من معهد الكونسرفتوار الموسيقى، ويسعى لنيل درجة الدكتوراة، والفنانة درة حاصلة على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، أما الراقصة دينا، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة، جامعه عين شمس، وحاصلة على علي ماجستير في الفلسفة.

الراقصة دينا

نجوم حصلوا على الدكتوراة بجدارة

المطرب المصري إيهاب توفيق، الذي كان من الطلبة المتميزين في صفه، وأنهى دراسته وتعليمه العالي في معهد الموسيقى، تخرّج في 1986 ثم نال شهادة الماجستير والدكتوراه في معهد الموسيقى، ليصبح بذلك يحمل لقب «الدكتور إيهاب» بتاريخ 10 أبريل سنة 2001، وكان محور دراسته بحث حول «أساليب تقنيات أداء الغناء العربي في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين».

ايهاب توفيق

هناك أيضا الممثل السوري الكبير جمال سليمان، الذي انتسب إلى المعهد العالي للفنون المسرحية دمشق لدراسة فن التمثيل، وفي سنة 1981 تخرج من المعهد بدرجة جيد جدا، ثم حصل على دبلوم في مناهج إعداد الممثل، وبعدها سافر إلى بريطانيا لمتابعة دراسته، وهناك نال الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة «ليدز» عام 1988، ثم حصل على الدكتوراه مؤخرا.

جمال سليمان

وهناك أيضا التونسي صابر الرباعي، الذي درس الموسيقي في المعهد العالي للموسيقي، وتعلم العزف على العود، وحصل بعدها على الماجستير، ثم الدكتوراه، وهو نفس ما فعلته مواطنته هند صبري، التي حصلت على شهادة الماجستير في حقوق الملكية الفكرية، من كلية الحقوق، دون أن ننسى المطربة دومينيك حوراني التي حصلت العام الماضي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية الأمريكية بتقدير امتياز، وعلى وشك نيل درجة الدكتوراة.

والفنانة سميرة محسن، حاصلة على شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون، وتعمل مدرسة في المعهد، أما شذى حسون، فهي حاصلة على ماجستير ودكتوراة في مجال الفندقة.

كريم فهمي

الفنان محمد كريم، أحد نجوم الفن المصري المشاركين في أفلام السينما الأمريكية، تخرج من كلية الطب، جامعة عين شمس، ثم اكمل دراسة التمثيل في أمريكا، أما الفنان والسيناريست كريم فهمي، شقيق الممثل أحمد فهمي، فقد تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، قبل أنت ينخرط في عالم الفن.