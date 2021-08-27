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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتر ذراع ثلاث حالات .. تفاصيل حادث مركز شباب دسوق

صدى البلد

كشف سامي أبو سعدة رئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق، تفاصيل حادث شباب مركز دسوق.

وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي أم سي" والمذاع عبر فضائية " دي أم سي"،:" جميع الحالات التي تعرضت لحادث سير أمس من شباب مركز دسوق خرجوا من المستشفى ماعدا أربع حالات كان وضعهم الصحي متدهور للغاية.

ونوه إلي أنه تم بتر الذراع الأيمن لثلاث حالات من شباب مركز دسوق وبتر كف يد لآخر، لذا يعاني هؤلاء الشباب من الضعف الجسدي والنفسي بشكل كبير منذ أمس.

وأكد أن محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة قاموا بتقديم الدعم المالي والنفسي لهؤلاء الشباب الصغار الذين تعرضوا لفقد وبتر أزرعهم، كما تم تهدئة الأهالي الذين كادت أن تقف قلوبهم خوفاً على أبناءهم من هذا الحادث المروع.
 

أعضاء مجلس النواب محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ مجلس إدارة مجلس النواب

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