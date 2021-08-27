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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

التنسيق الحضاري: قصر توفيق يحمل تاريخا كبيرا ويستحق أن نبقي عليه

صدى البلد

قالت الدكتورة سهير حواس عضو مجلس إدارة جهاز التنسيق الحضارى، إن  جميع الأماكن الأثرية معرضة لحدوث تصدع نتيجة عوامل المناخ وأيضاً بسبب تاريخ هذه الأماكن الذي يمتد لمئات الأعوام، لذا لابد وأن يكون هناك صيانة دورية للمناطق الأثرية وإعادة ترميمها.

وتابعت حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي أم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية" دي أم سي"،:" في عام ٢٠٠٩ كان هناك رغبة لإزالة قصر توفيق، ولكن بعد معاينة لجنة الآثار المصرية للقصر تم منع الهدم مع ضرورة الإبقاء عليه لما يمثله من تاريخ مصري عظيم.

وأكدت عضو مجلس إدارة جهاز التنسيق الحضارى، أن قصر توفيق يستحق أن نبقى عليه لما يحمله من تاريخ كبير لمصر ، كما أن الأماكن الآثرية المتدهور لا يتم هدمها بشكل كلي بل تترك وجهات المبني وترمم ويتم هدم الداخل فقط.

الاعلامي رامي رضوان الاثار المصرية التنسيق الحضارى الأماكن الأثرية تاريخ مصر

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