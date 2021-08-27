المرأة والصحة|ما مرض الذئبة الحمراء؟ .. فوائد مذهلة لتناول التين البرشومي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

علاج ضمور العصب البصري من أصعب طرق علاج امراض العين والبصر حيث اكد موقع my.clevelandclinic المختص بأمراض الرمد والعيون ان العلاج ليس سهل في هذه الحالات.

يعتبر الأرز مصدرًا قويًا للطاقة وغذاءًا أساسيًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يتم تناوله على الإفطار والغداء والعشاء أيضًا. ومع ذلك ، يعاني البعض من النعاس بعد تناول الأرز. لماذا يحدث ذلك؟

أوضحت أخصائية التغذية بوجا مخيجا ، في مقطع فيديو على Instagram ، كيف تعمل عملية الهضم في الجسم عندما يتعلق الأمر باستيعاب الكربوهيدرات.

يحدث التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي عندما تسبب البكتيريا عدوى في أمعائك هذا يسبب التهاب في المعدة والأمعاء.

قد تعاني أيضًا من أعراض مثل القيء وتشنجات البطن الشديدة والإسهال.

بينما تسبب الفيروسات العديد من التهابات الجهاز الهضمي ، فإن الالتهابات البكتيرية شائعة أيضًا. يطلق بعض الناس على هذه العدوى اسم " التسمم العذائي ".

تمر المرأة بتغيرات هرمونية مختلفة في حياتها. في حين أن بعضًا منها يعتبر أمرًا طبيعيًا، إلا أنه يأتي وقت تحتاج فيه بعض المخاوف إلى المعالجة ومناقشتها مع خبير الرعاية الصحية.

يعد مرض الذئبة الحمراء هو مرض من أمراض المناعة الذاتية يصيب النسيج الضام ، وبالتالي فهو يصيب العديد من أعضاء الجسم ومن أهمها المفاصل والجلد والجهاز العصبي والكلى والقلب والرئتين.

• مرض يصيب الإناث أكثر من الذكور ، ويصل إلى ذروة المرض في العقد الثاني والثالث من العمر ، وينتشر في إسبانيا وإيطاليا ومنطقة البحر الكاريبي.

ثمار التين البرشومي من الفاكهة المحببة لدى كثيرين، ويستمتع بها الناس منذ قرون في جميع أنحاء العالم ، وتتكون من الداخل من مادة هلامية تحتوي على كمية كبيرة من البذور الصالحة للأكل، ومغطاة بالقشرة الخارجية، كما هي الفاكهة النضرة، ويمتاز بطعمه الحلو ، والرائحة الطيبة.

وتستخدم ثمار التين في الصين لتحضير الحساء عند المرض، وفي اليونان القديمة كان التين يحضر للفائزين بدورة الألعاب الأولمبية ؛ تقديرا منهم.