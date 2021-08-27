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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 مخاوف عند النساء تحتاج لزيارة طبيب النساء

صدى البلد

تمر المرأة بتغيرات هرمونية مختلفة في حياتها. في حين أن بعضًا منها يعتبر أمرًا طبيعيًا ، إلا أنه يأتي وقت تحتاج فيه بعض المخاوف إلى المعالجة ومناقشتها مع خبير الرعاية الصحية.

 


تشارك الدكتورة Vaishali Joshi ، طبيبة التوليد وأمراض النساء في مستشفى Kokilaben Ambani ، خمسة مخاوف أساسية لكنها مهمة يجب على المرأة زيارة طبيب أمراض النساء من أجل علاجها.

 

الأوقات المؤلمة

عثر الطمث  إذا أدى الألم إلى عدم قدرة المرأة على الامتناع عن العمل أو أثر على نوعية حياتها ، فيجب فحصها. مطلوب الفحص السريري وتصوير الحوض بالموجات فوق الصوتية قبل تقديم العلاج النهائي.

عدم ارتياح أو ألم في المهبل

قد يكون هذا بسبب العديد من الأسباب. قد يكون بسبب عدوى مهبلية أو عدوى بالبول أو غليان في الجلد بالقرب من شفتي المهبل (الفرج). في بعض الأحيان قد يكون هناك إفرازات مهبلية أو حكة. عادة لا تعمل الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لأن العلاج الصحيح من قبل الطبيب ضروري لعلاجها.

 

النزيف بعد الجماع أو النزيف بين فترتين

يمكن أن يكون علامة تحذيرية للعدويزء المنقولة جنسياً (STI) ، والتي تسمى أيضًا بمرض التهاب الحوض أو سرطان عنق الرحم أو العدوى. مطلوب تصور واضح للأعضاء التناسلية السفلية جنبًا إلى جنب مع اختبارات محددة مثل اختبار مسحة عنق الرحم واختبار Chlymadia لإجراء التشخيص. يمكن علاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وسرطان عنق الرحم المبكر بشكل كامل إذا تم اكتشافه مبكرًا.

تسرب البول

إنه أمر محرج للغاية اجتماعيًا ، وبالتالي تجد معظم النساء صعوبة في الانفتاح بشأن تسرب البول يحدث هذا عادة أثناء السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة أو عندما يكون لدى المرء رغبة قوية في التبول ويحدث التسرب قبل أن يصل المرء إلى المرحاض. في بعض الأحيان يمكن أن يترافق مع تسرب لا إرادي للبراز المائي أو الغاز من الممر الخلفي. يجب أن يتم تقييم هذه المشكلات مبكرًا من قبل أخصائي حتى يمكن البدء في التمارين الصحيحة وعلاجات تدريب المثانة لمنع تطور المشكلة.

 

تورم في الثدي

يجب أخذ أي كتلة أو نتوء في الثدي أو إفرازات من خلال الحلمة على محمل الجد. يعد الفحص السريري من قبل الطبيب أمرًا ضروريًا بحيث يمكن إجراء مزيد من الاختبارات عن طريق التصوير فوق الصوتي أو التصوير الشعاعي للثدي للتأكد من طبيعة الكتلة. وبالتالي ، من المهم جدًا إجراء الفحص الذاتي للثدي كل شهر من قبل كل امرأة.

أمراض سرطان عنق الرحم عنق الرحم أمراض النساء طبيب النساء

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