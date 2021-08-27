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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما لا تعرفه عن التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي؟

صدى البلد

يحدث التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي عندما تسبب البكتيريا عدوى في أمعائك هذا يسبب التهاب في المعدة والأمعاء. 

 

قد تعاني أيضًا من أعراض مثل القيء وتشنجات البطن الشديدة والإسهال.

بينما تسبب الفيروسات العديد من التهابات الجهاز الهضمي ، فإن الالتهابات البكتيرية شائعة أيضًا. يطلق بعض الناس على هذه العدوى اسم " التسمم العذائي ".

يمكن أن ينتج التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي عن سوء النظافة. يمكن أن تحدث العدوى أيضًا بعد الاتصال الوثيق مع الحيوانات أو تناول الطعام أو الماء الملوث بالبكتيريا (أو المواد السامة التي تنتجها البكتيريا).
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أعراض التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي

تختلف أعراض التهاب المعدة والأمعاء البكتيرية تبعًا للبكتيريا المسببة للعدوى. قد تشمل الأعراض:

فقدان شهية وغثيان واسهال وآلام وتشنجات في البطن ودم في برازك وحمي 

اتصل بطبيبك إذا لم تتحسن الأعراض بعد خمسة أيام (يومين للأطفال). إذا استمر الطفل الأكبر من ثلاثة أشهر في التقيؤ بعد 12 ساعة ، فاتصل بالطبيب. إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن ثلاثة أشهر يعاني من الإسهال أو القيء ، فاتصل بطبيبك.

علاج التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي

يهدف العلاج إلى الحفاظ على رطوبتك وتجنب المضاعفات. من المهم ألا تفقد الكثير من الملح ، مثل الصوديوم والبوتاسيوم. 

 

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