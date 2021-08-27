الأوقاف تكرم 100 معلم "تربية دينية" في ختام الدورة التدريبية العاشرة

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة العاشرة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية والتي عقدت على مدار يومين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية لـ 100 معلم ومعلمة، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، أن بناء الإنسان أصعب من بناء العمران ، مشيرًا إلى أن قيام أي حضارة لابد أن يكون على أساس من القيم والمبادئ الراسخة.

وأوضح سليمان خلال ختام الدورة التدريبية العاشرة لمعلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، أن الرقابة الذاتية من أهم هذه الوسائل في بناء مجتمع قوي نافع وصالح ، حيث يقول الحق سبحانه: "أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى" ، مؤكدًا أن الأبناء هم هدية الله لنا ، ولابد من أن نطور أنفسنا ونبدع في إيصال المعلومات الصحيحة لهم بطريقة تحببهم في دينهم ووطنهم ، وأن هذه الدورات جزء من بناء الوعي المستنير.



وفي ختام اللقاء تم تكريم جميع المعلمين المشاركين في الدورة بشهادات تقدير، بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

كما أعلنت وزارة الأوقاف في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أنه في إطار التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، تخريج المجموعة السابعة والعشرين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (icdl) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم (17) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى (583) خريجًا .



جاء ذلك في إطار من الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وكشفت في إطار الدور المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف انطلاق الدفعة السادسة من لحوم أضاحي الأوقاف، حيث سيتم توزيع (100) طن على ثلاث وعشرين محافظة ): الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ –الشرقية- الإسكندرية – القاهرة– الفيوم– القليوبية- بني سويف – البحيرة – المنيا – الغربية – أسيوط – الدقهلية–الإسماعيلية – شمال سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – جنوب سيناء - مطروح – الوادي الجديد ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (750) طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف حتى الآن.

