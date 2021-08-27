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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التجهيز لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي بأسوان .. صور

جانب من لجان متابعة
جانب من لجان متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

 

عقدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق المنظومة الجديدة وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

 

وتم عقد إجتماعات موسعة  مع مديري الإدارات الصحية ، بالإضافة لمسئولي المحاور المختلفة ، لمتابعة  التجهيز  لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة أسوان  ، و أعمال الفرش الطبي والغير طبي للوحدات التي تم إستلامها وتجهيزها للتشغيل التجريبي ، وإستمرار إستلام باقي المنشأت التي تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بها حتي يتلقى المواطنين الخدمة بأعلى مستوى من الجودة وفقًا للمعايير العالمية ، كذلك من خلال  الخدمات الصحية التي ستقدم لأول مرة بالمحافظة ضمن المنظومة.

 

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وتم كذلك عقد إجتماع بديوان المديرية مع ممثلي الشركات الطبية لمتابعة أطر التعاون ، وأيضاً للتنسيق لإطلاق مارثون رياضي للتعريف بالمنظومة داخل اسوان خلال الفترة القادمة.

وفي مستهل زيارته بمحافظة أسوان قام  الدكتور محمد شعبان بزيارة مستشفي أسوان الجامعي ، يرافقه عمر عبد النبي ممثل عن الهيئة العامة الرعاية الصحية حيث جري تفقد أقسام المفارم الداخلية الخاصة بالمستشفي ، وذلك لبدء تفعيل البروتوكول المبرم بين  الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العربية للتصنيع ، وكذلك معاينة الأراضي المقترحة لإنشاء مخازن استراتيجية بالمحافظة.

 

واستمرت الجولات الميدانية خلال الساعات الأخيرة والتي  شملت تفقد  أعمال التطوير بمستشفيات دراو المركزي ، وكوم امبو المركزي  ، ومستشفي الرمد ، وعقب ذلك تابع جولات المرور لمتابعة وحدات المنظومة التي أكتملت أعمال تطويرها لمتابعة أعمال إستلام الوحدات والتجهيز الطبي لتلك الوحدات ، ومتابعة الأماكن التي تم تجهيزها لسكن الأطقم  الطبية المغتربين من خارج المحافظة بالوحدة ، والتي بدأ مؤخراً تسكين الفرق الطبية في الوحدات التي تم تجهيزها ، وشمل أيضاً المرور تفقد وحدات الجزيرة بمركز أسوان ، ووحدة حجازة بمركز كوم امبو ، وشارك في أعمال المرور والزيارة  مديري المحاور المختلفة بالمديرية.

 

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو والتي قام المحافظ بتفقدها أثناء زيارته الميدانية للقرية ضمن متابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " وهو الذى يأتي في إطار التواصل الجماهيرى المباشر مع مطالب وإحتياجات المواطنين.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية الشئون الصحية بأسوان اخبار المحافظات

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