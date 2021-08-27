رسالة طمأنة.. التموين: لا زيادة في أسعار السلع والمخزون آمن لمدة 6 شهور

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر تمتلك مخزون استراتيجى آمن للسلع يكفي حتى 6 شهور لأكثر من 10 أصناف من المنتجات الرئيسية والاستراتيجية.

وأوضح عشماوي لـ صدى البلد أن وزارة التموين تتبع استراتيجية تنويع مصادر استيراد السلع، حيث لدينا سلاسل إمداد من أكثر من 5 دول بالنسبة لاستيراد القمح، ولدينا الكثير من البدائل والإمداد فى كثير من الدول خلال استيراد السلع.

من جانبه قال أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن وزير التموين وجه بتشكيل احتياطي استراتيجي من السكر وبسعر توازني اقتصادي، حيث أن سكر التموين لن يزيد عن 8.5 جنيه للكيلو.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن السكر الحر متوفر في المنافذ، مشيرا إلى أن السكر مرتبط بأسعار الطاقة، فعندما يرتفع سعر البترول يرتفع معه سعر السكر، منوها بأن احتياطي السكر في مصر يكفي 6 أشهر.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إلى أن أسعار السكر في السوق تشهد استقرارا، حيث حققت مصر اكتفاء ذاتي يقارب 90%، وأنتجت مصر هذا العام مليون و800 ألف طن سكر من بنجر السكر، فضلا عن 900 ألف طن سكر من قصب السكر.

وأردف: "بنطمن الناس السكر متوفر"، لافتا إلى أن سعر السكر ينخفض خلال شهر يناير لكثرة المعروض بسبب الإنتاج الجديد فضلا عن الاحتياطي الاستراتيجي، فينخفض السعر عن 8 جنيهات.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ عن وجود مخزون استراتيجي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5 أشهر.

ويبلغ سعر بيع زجاجة الزيت سعة 800 ملي يبلغ 17 جنيها واللتر بـ 21 جنيها منذ أول يونيو الماضي، لضمان عدم عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، وفق تصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور عليى المصيلحي.

وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضاً تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه.

كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وعلى صعيد متصل، تم التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة بتكلفة 510.3 مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على 3.5 ألف طن لحوم مجمدة بتكلفة 217 مليون جنيه، فضلاً عن التعاقد على استيراد 47.5 ألف طن رأس لحوم حية بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن معدل التضخم يشهد استقراراً نسبياً رغم أزمة كورونا، وذلك بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2021، و5.2% في الربع الرابع من 2020، و3.8% في الربع الثالث من 2020، و5.4% في الربع الثاني من 2020، و5.9% في الربع الأول من 2020.