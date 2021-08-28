دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر.. يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر ، لعله أفضل ما يمكن إهداؤه للميت ، فهو أفضل معروف يمكن صنعه للمتوفي، والذي به يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، وتطوف عليه ملائكة الرحمة من كل جانب، ولأنه لا شيء أجمل من دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر مكتوب يساعدنا على إهداء ادعية للميت ، وغدًا سنجني ثمار دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب رددناه على المتوفي ، فستُرد إلينا ونحن في قبورنا ادعية للميت أو دعاء للميت بعد صلاة الفجر ، ولأنه في هذا التوقيت المبارك -وقت الفجر-، فإنه أحرى للاستجابة، و التي أوصانا النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها واغتنام فضلها العظيم والحرص على دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر مكتوب من ادعية المتوفي المأثورة بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة .

دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر مكتوب

دعاء قصير للميت مكتوب ومستجاب بعد صلاة الفجر هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء قصير للميت مكتوب ومستجاب بعد صلاة الفجر يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر مكتوب ومستجاب .

• اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

دعاء للميت بعد صلاة الفجر

دعاء للميت بعد صلاة الفجر ، قد ورد في الأثر بل جاء أيضًا أجمل دعاء للمتوفي بعد صلاة الفجر مكتوب قصير بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة للمتوفي الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت الأمثلة عن أجمل دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب قصير .

• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

أجمل دعاء للميت مكتوب

أجمل دعاء للميت مكتوب فيما ورد ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر دعاء للميت عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء للميت ، وهذه مجموعة منتقاه من دعاء للميت مكتوب مستجاب .

• اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

• اللهم ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك .

• اللهم اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.

• اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

• اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ، وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

ادعية للميت مكتوبة

ادعية للميت مكتوبة تعد من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، لذا على الأحياء إدارك قيمة وأهمية الدعاء للميت و ادعية الميت عامة والحرص عليها، ومن دعاء للميت هذه عشرة ادعية للمتوفي تخفف عنه عذاب القبر:

• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• ياربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.

• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.

• يا أغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.

• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.

• ياربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.

• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابةو العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله.

• يا الله إرحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

• اللهم ! اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.