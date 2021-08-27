بركلة جزاء.. محمد شريف يتعادل للأهلي في شباك أسوان

أدرك الأهلي، التعادل مع فريق أسوان؛ لتصبح النتيجة التعادل 1-1، وذلك خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب استاد السلام الدولي "وي" في الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

واحرز محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء سددها بقوة لتسكن شباك فريق أسوان ليتعادل للمارد الأحمر.

وسجل أشرف مجدي هدف أسوان الأول في الدقيقة 51 بعد توتر في دفاعات الأهلي ليستغل مجدي هذا الارتباك ويحرز الهدف الأول لأبناء الجنوب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.