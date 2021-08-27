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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من مقر 100 عقبة|أعضاء نادي الزمالك يحتفلون بالتتويج ببطولة الدوري.. صور

احتفالات أعضاء نادي
احتفالات أعضاء نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري

احتفل أعضاء  نادي الزمالك بالتتويج بالدوري المصري عقب التعادل مع البنك الأهلي 1-1 في اللقاء الأخير من بطولة الدوري المصري .

 

وحرص أعضاء وجماهير نادي الزمالك على مساندة الفريق الأول من داخل مقر النادي بميت عقبة .

 

وينتظر أعضاء وجماهير نادي الزمالك وصول أبطال الدوري المصري للاحتفال معهم بعودة الدوري من جديد .

 

مباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل المباراة


حرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

ومرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكة بعد ابعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

لم يتبدل الأداء كثيراً مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ عى الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، الذي تصدى للكرة بصعوية بالغة وأبعدها عن مرماه.

وأجري باتريس كارتيرون تبديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.

,وسجل أيمن حفني هدف مميز من رأسية رائعة في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من حازم امام.

تمكن بامبو من التوغل بين دفاعات الزمالك، واستقبال الكرة من رأسية أحمد علي ثم تسديدها برأسية أخرى منكريم بابو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وحصل فادي فريد لاعب البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة وتأكد الحكم محمود عاشور من الكرة وأقر أنها ركلة جزاء.

وسدد أحمد علي لاعب البنك الاهلي الكرة في المرة الأولى وتألق أبو جبل وأنقذها، ولكن قرر محمود عاشور حكم المباراة أن يتم إعادة الكرة بسبب حركة أبو جبل الخاطئة.

وتنتهي المباراة بتتويج الزمالك بالدوري الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتألق ابو جبل مرة أخرى وتصدى لكرة أحمد علي الذي سدد الكرة مرة أخرى ولم يتمكن البنك الأهلي من التقدم على الزمالك.

 

وضم تشكيل البنك الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى : أحمد السعدني 
خط الدفاع : بهاء مجدي  – أمير مدحت – محمد دبش - محمد مصطفى ميدو 
خط الوسط :– محمد فتحي – محمود قاعود – محمد بن عبد الله مثناني – محمود سيد - كريم بامبو 
خط الهجوم: فادي فريد

بينما دخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد ابوجبل 
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام  
خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد
خط الهجوم: مروان حمدي

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الزمالك اتحاد الكرة اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد البنك الاهلي باتريس كارتيرون بتروسبورت

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