احذرها.. عملية احتيال جديدة على واتساب تتيح للغرباء قراءة محادثاتك الخاصة

اكتشف فريق الأمن السيبراني في Kaspersky، تهديدا جديدا لمستخدمي واتساب WhatsApp، بعد انتشار عملية احتيال جديدة سيئة، والتي قد تمنح الغرباء القدرة على اختراق المحادثات الخاصة وسرقة الأموال من عشاق تطبيق الدردشة الشهير.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، تم وضع مستخدمي واتساب، في حالة تأهب أحمر مرة أخرى بسبب عملية احتيال جديدة تنشر تعليمات برمجية خطيرة عبر نسخة معدلة وغير رسمية من واتساب.

برنامج خبيث يضر الهواتف الذكية

ووفقا للصحيفة، فعلى الرغم من أن واتساب يعد تطبيق مجاني تماما، لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون وأندرويد، فغالبا ما يتم إغراء بعض المستخدمين من خلال الإصدارات المعدلة من التطبيق المتوفرة في متاجر التطبيقات عبر الإنترنت، والتي تعد بجلب المزيد من الميزات الجديدة والمثيرة التي يفتقر إليها التطبيق المملوك لشركة فيسبوك.

وتتيح هذه التطبيقات غير الرسمية بعض الوظائف المميزة مثل القدرة على التحقق من آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال متصلة بالإنترنت، دون الكشف عن وجودك، وقراءة الرسائل التي حذفها المستخدمون الآخرون، وغير ذلك الكثير، ومع ذلك، قد يكون تثبيت هذه التطبيقات مليئا بالمخاطر التي يمكن أن تترك المستخدمين يواجهون العديد من المشكلات.

ومن بين تلك التطبيقات الخطرة، تطبيق يدعى FMWhatsapp، والذي يستهدف مستخدمي واتساب مؤخرا بواسطة برامج خبيثة، تسمى Triada mobile Trojan، والتي يمكن أن تسبب بعض الأضرار الخطير للأجهزة الذكية، إذ بمجرد أن تصيب الهاتف يبدأ الفيروس في إطلاق إعلانات غير مرغوب فيها لا نهاية لها على الشاشة ولن يمكن للمستخدم إيقافها.

ولا يتوقف عمل البرامج الخبيثة لهذا الحد، بل الأسوأ من ذلك، تقوم بتسجيل المستخدمين بعد ذلك في خدمات الاشتراك باهظة الثمن دون علمهم، وتتم العملية برمتها في نافذة غير مرئية على هاتف الضحية مع الضغط على زر الاشتراك تلقائيا، ولكن الجزء الأخطر في الهجوم هو أنه يمكن أيضا السماح للمتسللين بقراءة واعتراض الدردشات الشخصية المرسلة عبر خدمة الدردشة الشائعة واتساب.

وإلى جانب اكتشاف التهديد الذي يقوم بتثبيت مجموعة من البرامج الضارة على الهاتف الذكي من خلال تطبيق واتساب المعدل، حث خبراء Kaspersky مستخدمي تطبيق الدردشة الاجتماعية على اتباع بعض الإرشادات للبقاء بأمان بعيدا عن البرامج الضارة، والتي تشمل الآتي:

- تثبيت التطبيقات من المتاجر الرسمية والموارد الموثوقة منها.

- تحقق من الأذونات التي تمنحها للتطبيقات التي تقوم بتثبيتها على جهازك، فقد يكون بعضها خطيرا للغاية.

-ابدأ باستخدام برنامج مضاد للفيروسات موثوق به، وسوف يكتشف ويمنع التهديدات المحتملة التي يمكن أن تصيب هاتفك الذكي.