بعد عودة كريستيانو.. أين كان لاعبو مانشستر يونايتد عند رحيل رونالدو من 12 عامًا؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

إذًا، عاد كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد، عاد لملعب الأحلام “ أولد ترافورد”، عاد للفريق الذي شهد بداية تألقه بعد 12 عامًا من الرحيل.. 12 عامًا لم يستطع الفريق الإنجليزي تعويض غيابه، وعاش مشجعوه على ذكرياتهم مع “ الدون”.

كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل الرحيل عام 2003 لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو، حيث أُعجب بإمكانياته مدرب الشياطين الحمر السابق، السير أليكس فيرجسون.

رونالدو استمر في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 مواسم، حقق معهم كل شيء، قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني مقابل ما يقرب من 94 مليون يورو، في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم آنذاك، ليواصل نجاحاته هناك، قبل الرحيل ليوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

عاد رونالدو ليجد فريقه الذي تركه منذ 12 عامًا بلا أي لاعب من زملائه السابقين باستثناء لاعب وحيد، فسيزامل "الدون" زملاء جُدد في فريقه القديم.

وفي هذا التقرير، نعرض أين كان لاعبو مانشستر يونايتد الحاليين عند رحيل رونالدو عن الفريق منذ 12 عامًا

أين كان لاعبو مانشستر يونايتد عند رحيل رونالدو من 12 عامًا؟

حراس المرمى

ديفيد دي خيا: كان يلعب في فريق الشباب لأتلتيكو مدريد الإسباني

دين هندرسون: كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط

تيم هيتون: كان يلعب في فريق مانشستر يونايتد لكنه أُعير لأكثر من فريق تلك الفترة

خط الدفاع

رافاييل فاران: كان يلعب في شباب لينس الفرنسي، قبل الانتقال لمزاملته في ريال مدريد

هاري ماجواير: كان يلعب في شباب بارنسلي الإنجليزي

فيكتور ليندولف: كان يلعب في فيستورس السويدي

إيريك بايلي: كان يلعب في فرق كوت ديفوار بعمر 15 عامًا

فيل جونز: كان يلعب في شباب بلاكبيرن

لوك شاو: كان في سن 14 عامًا

أليكس تيليس: كان يلعب في يوفنتودي البرازيلي

إيرون وان بيساكا: كان في عمر الـ 11 فقط

ديوجو دالوت : كان في سن الـ 10

خط الوسط:

نيمانيا ماتيتش: كان يلعب في كوساتشي السلوفاكي

بول بوجبا: انضم لناشئي مانشستر يونايتد

سكوت ماكتومناي: كان يبلغ 12 عامًا

دوني فان دي بيك: كان يلعب في أشبال أياكس الهولندي في سن الـ 12

فريد: كان يلعب في فريق الشباب لـ إنترناسيونالي البرازيلي

برونو فيرنانديز: كان يلعب في ناشئي بوافيستا البرتغالي

جيسي لينجارد: كان يلعب في أشبال مانشستر يونايتد، وكان مُغرمًا برونالدو، وتم تداول فيديو لكريستيانو وهو يقوم بتعليم لينجارد بعض المهارات الفنية

خوان ماتا: كان يلعب في فالنسيا الإسباني

خط الهجوم:

ماركوس راشفورد: كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط

دانيال جيمس: كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط

جادون سانشو: كان يبلغ من العمر 9 أعوام

ماسون جرينوود: كان يبلغ من العمر 9 أعوام فقط

أحمد ديالو: كان يبلغ من العمر 9 أعوام

أنتوني مارسيال: كان يبلغ من العمر 13 عامًا

إدينسون كافاني: كان يلعب في باليرمو الإيطالي