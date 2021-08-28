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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل قانون انتظار السيارات في الشوارع.. فيديو

صدى البلد

قال  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون  تنظيم انتظار السيارات" السايس"، يهدف إلى تطوير المنظومة برمتها كما يحدث في الدول المتحضرة، لافتا إلي أن بدء تطبيق القانون تجريبيًّا كما حدث في الأيام الماضية أحدث بلبلة على صعيد واسع.

وتابع السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،: " مجلس النواب لا يسن قوانين لتقنين أوضاع من وصفهم بـ"المتعدين على الشوارع".

وأشار السجيني إلي أن الحي الذي أعلن إلزام المواطن بدفع 300 جنيه لركن سيارته أمام منزله بالدقي، كان حسن النية وظنّ أنها بهذه الخطوة يعظم الفوائد وينفّذ القانون.

ولفت إلي أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بالتوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بسرعة عقد ورشة تدريب في معهد سقارة، وهو ما حدث بالفعل منذ نهاية الأسبوع الماضي.

التنمية المحلية مجلس النواب حضرة المواطن تطوير المنظومة وزارة التنمية المحلية النائب أحمد السجيني

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