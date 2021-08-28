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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يكرم 38 من أوائل الثانوية العامة.. صور

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، 38 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية.

 

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض فني وغنائي لفرقة مدرسة Queen Of Peace وفقرة شعرية للطالب عبد المنعم محمود وعرض لمجهودات المحافظة ومديرية التربية والتعليم في الاستعداد للامتحانات، وكذلك عرض إنجازات المحافظة خلال العامين الماضيين.

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وخلال كلمته وجه المحافظ التحية للطلاب، مؤكداً أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعاً، فهذا التميز هو جهد الماضي وفخر الحاضر وبداية المستقبل مشرق بإذن الله، كما أعرب عن  سعادته البالغة بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات، مشيراً إلى أن الاحتفال بهم وتكريمهم  يأتي تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

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كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذا النجاح، فهم من سهروا الليالي من أجل مساعدة أبنائهم للوصول إلى أعلى المراكز، كما وجه المحافظ الشكر إلى قيادات مديرية التربية والتعليم، مديري الإدارات، مديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس، مختتما كلمته بتحيا مصر بشبابها.

 

واختتم الحفل، بتكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية، حيث تم تكريم 6  طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، و8 طلاب من أوائل المحافظة في شعبة علمي علوم، و9 طلاب من أوائل المحافظة في شعبة علمي رياضة، و11 طالب من أوائل المحافظة للشعبة الأدبية و4 طلاب من أوائل المحافظة لشعبة الدمج، كما كرم المحافظ المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة و25 من مديري المدارس أصحاب المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة ومدير مدرسة Queen Of Peace.

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الغربية أوائل الثانوية محافظ الغربية تكريم أوائل المتفوقين

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