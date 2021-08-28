عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المركز الثقافي الألماني بلبنان يكشف سر سحب الدكتوراه من محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

قال الدكتور محمود الخطيب  رئيس المركز الألماني بلبنان، إنه تم سحب الدكتوراه الفخرية مرة أخري من الفنان محمد رمضان بعد البحث الجيد في تاريخه الفني والذي تبين من خلاله أنه كان سببا في موت طيار مصري.

وتابع الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"  أعضاء المركز الثقافي قاموا بفحص السي في المقدم من جانب الفنان محمد رمضان جيداً قبل منحه الدكتوراه الفخرية، ولكن بعد تكريمه على هذا الحدث شاهدنا أن هناك هجوما كبيرا من قبل الشعب المصري والعربي بأكمله على هذه الشهادة، كما تلقى المركز الألماني الكثير من الاتصالات الهاتفية الغاضبة والتي تتهم المركز بحصوله على رشوة مالية من محمد رمضان من أجل منحه الدكتوراه.

وأشار إلي أن رمضان قام بمقابلة واحتضان شخص إسرائيلي بدبي، مشددا علي أنه كان هناك محاولات عدة من أجل منحه الدكتوراه الفخرية والتراجع عن سحبها من الفنان محمد رمضان إلا أن المركز الألماني لم ولن يوافق على منحه هذه الشهادة مرة أخرى.

ونوه إلي أن  المركز الألماني أسس عام ٢٠٠٧ بشكل مستقل لمنح الدكتوراه الفخرية من أجل تشجيع الشباب العربي في الوصول إلى النجومية والعالمية.

محمد رمضان محمود الخطيب نجوم الشعب المصري الفنان محمد رمضان رئيس المركز الألماني بلبنان سحب الدكتوراه

ترشيحاتنا

الألعاب البارالمبية.. أحمد موسى يقف على الهواء ويصفق لأبطال مصر في طوكيو

البابا تواضروس لوفد "شباب المتوسط": الكنيسة المصرية متواجدة في 100 دولة

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

كرم جبر: مشاركة مصر في مؤتمر العراق مثمرة|فيديو

الثور صبور فى الإنتقام والعقرب يجعلك تتمنى لو لم تولد... انتقام الأبراج

حالة واحدة تعفي مزوري الأختام والدمغات من عقوبة السجن.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

أول فيديو للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر في بغداد | شاهد

يشبه نهاية العالم.. حريق هائل بجوار مختبرات كورونا ببريطانيا |فيديو

أخبار الرياضة..عقوبات مغلظة تنتظر شيكابالا..رحيل مهاجم الأهلي..وجهة جديدة لـ مصطفى محمد

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيديو

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

المزيد

ساحة رأي

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

د. سلامة عمر يكتب: الفرار إلى العلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

اﻟﻤﺰﻳﺪ