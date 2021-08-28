رئيس المركز الثقافي الألماني بلبنان يكشف سر سحب الدكتوراه من محمد رمضان

قال الدكتور محمود الخطيب رئيس المركز الألماني بلبنان، إنه تم سحب الدكتوراه الفخرية مرة أخري من الفنان محمد رمضان بعد البحث الجيد في تاريخه الفني والذي تبين من خلاله أنه كان سببا في موت طيار مصري.

وتابع الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" أعضاء المركز الثقافي قاموا بفحص السي في المقدم من جانب الفنان محمد رمضان جيداً قبل منحه الدكتوراه الفخرية، ولكن بعد تكريمه على هذا الحدث شاهدنا أن هناك هجوما كبيرا من قبل الشعب المصري والعربي بأكمله على هذه الشهادة، كما تلقى المركز الألماني الكثير من الاتصالات الهاتفية الغاضبة والتي تتهم المركز بحصوله على رشوة مالية من محمد رمضان من أجل منحه الدكتوراه.

وأشار إلي أن رمضان قام بمقابلة واحتضان شخص إسرائيلي بدبي، مشددا علي أنه كان هناك محاولات عدة من أجل منحه الدكتوراه الفخرية والتراجع عن سحبها من الفنان محمد رمضان إلا أن المركز الألماني لم ولن يوافق على منحه هذه الشهادة مرة أخرى.

ونوه إلي أن المركز الألماني أسس عام ٢٠٠٧ بشكل مستقل لمنح الدكتوراه الفخرية من أجل تشجيع الشباب العربي في الوصول إلى النجومية والعالمية.