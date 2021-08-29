نصيحة غذائية.. للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ولكن يمكنك تعديل المخاطر بشكل كبير من خلال نظامك الغذائي، في حديثه إلى GB News ، شارك طبيب القلب الاستشاري الدكتور عاصم مالهوترا نصيحة "الأكثر أهمية" لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُعد مرض القلب التاجي سببًا رئيسيًا للوفاة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم ، ويودي بحياة الملايين كل عام، يصف المصطلح ما يحدث عندما يتم حظر إمداد القلب بالدم أو انقطاعه بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية. لحسن الحظ ، فإن "80 في المائة من أمراض القلب ناتجة عن البيئة وأسلوب الحياة"، بحسب استشاري أمراض القلب الدكتور عاصم مالهوترا.

فى حديثه على GB News ، قال الدكتور مالهوترا إن تناول "طعام حقيقي" هو "أهم" نصيحة غذائية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

اتباع نظام غذائي متوسطي هو طريقة رائعة للحصول على الكثير من الأطعمة غير المصنعة في نظامك الغذائي.

يشجع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على استهلاك الأطعمة غير المصنعة مثل الفواكه والأسماك والبقوليات والمكسرات والدواجن والخضروات والحبوب الكاملة.

يمكنك جعل نظامك الغذائي أقرب إلى نمط البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال:

تناول الكثير من الأطعمة النشوية ، مثل الخبز والمعكرونة

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات

بما في ذلك الأسماك في نظامك الغذائي

تناول كميات أقل من اللحوم

اختيار المنتجات المصنوعة من الزيوت النباتية والنباتية مثل زيت الزيتون.



تم ربط حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بالصحة الجيدة ، بما في ذلك صحة القلب.

تم نشر مراجعة شاملة للأدبيات الموجودة حول هذا الموضوع في مجلة Circulation Research .

قام الباحثون بتقييم نقدي للتحليلات التلوية الخمسة الأكثر شمولاً المنشورة بين عامي 2014 و 2018 والدراسات الإضافية غير المدرجة في هذه التحليلات التلوية.

وخلصوا إلى أن "الأدلة المتاحة كبيرة وقوية ومتسقة".

حمية البحر الأبيض المتوسط يرتبط بنتائج أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك التخفيضات ذات المغزى السريري في معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية."



تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى .



"هذا أمر منطقي ، حيث أنه من الصحيح القول إنه إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غني بالدهون المشبعة والملح وقليلة الفواكه والخضروات ، فإن إضافة زيت الزيتون لن يعوضك إذا كان هذا هو التغيير الوحيد الذي تقوم به" ، لاحظت فيكتوريا تايلور من مؤسسة القلب البريطانية.

وتابعت: "مع ذلك ، إذا قمت بتعديل نظامك الغذائي بالكامل بحيث تأكل كميات أقل من اللحوم والأسماك ، فاستبدل الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون وبذور اللفت وزيوت عباد الشمس ، وتناول المزيد من الفاكهة والخضروات ، فإن ذلك يمكن أن يكون له أثر كبير.

نصائح أساسية أخرى حول أسلوب الحياة



التمرين المنتظم هو المفتاح لدرء خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ما يلي: "ستجعل التمارين المنتظمة قلبك ونظام الدورة الدموية أكثر كفاءة ، وتخفض مستوى الكوليسترول لديك ، وتحافظ أيضًا على ضغط الدم عند مستوى صحي.

"ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر إصابتك بنوبة قلبية.

"القلب عضلة ، ومثل أي عضلة أخرى ، تستفيد من ممارسة الرياضة، يمكن للقلب القوي ضخ المزيد من الدم حول جسمك بجهد أقل."

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.