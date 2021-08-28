10 عناصر تتفاعل بشكل غير متوقع مع العقاقير المخفضة للكوليسترول تسبب الخطر

تقوم بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول بإنشاء حاجز ضد أمراض القلب، لذلك قبل تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، من المهم الانتباه إلى الجوانب السلبية المحتملة للدواء، والتي تشمل عددًا من التفاعلات.



العقاقير المخفضة للكوليسترول تختلف في الرأي على الرغم من أن الأدلة تشير إلى الفوائد الواضحة لتناولها - فهي توفر الحماية من النوبة القلبية أو السكتة الدماغية إلا أنها يمكن أن تسبب آثارًا غير مرغوب فيها لذلك من المهم النظر بعناية في الإيجابيات والسلبيات قبل أخذها.

"يمكن أن تتفاعل الستاتينات بشكل غير متوقع مع بعض المواد الأخرى (المعروفة باسم" التفاعل ") ، مما قد يزيد من مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة ، مثل تلف العضلات ، كما تحذر NHS.

شمل الأدوية التي يمكن أن تتفاعل مع بعض أنواع الستاتين ما يلي:

بعض المضادات الحيوية ومضادات الفطريات

أدوية معينة لفيروس نقص المناعة البشرية

الوارفارين - دواء يشيع استخدامه لمنع تجلط الدم

سيكلوسبورين - دواء يثبط جهاز المناعة ويستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الحالات ، بما في ذلك الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي

دانازول - دواء هرموني اصطناعي (من صنع الإنسان) يستخدم لعلاج حالات مثل الانتباذ البطاني

الرحمي

فيراباميل وديلتيازيم - أنواع من الأدوية تسمى حاصرات قنوات الكالسيوم ، والتي تستخدم لعلاج الحالات المختلفة التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية

الأميودارون - دواء يستخدم أحيانًا لعلاج عدم انتظام ضربات القلب

الفايبريت - الأدوية التي تساعد ، مثل الستاتين ، على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يحذر NHS من أن "عصير الجريب فروت يمكن أن يؤثر على بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول ويزيد من خطر تعرضك لآثار جانبية".



علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول بانتظام معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بآثار جانبية أكثر خطورة ، كما يشير.



"للحصول على تفاصيل كاملة عن التحذيرات والتفاعلات المتعلقة بالأدوية المحددة الخاصة بك ، راجع نشرة معلومات المريض المرفقة معها."

من المهم ملاحظة أنه يجب أيضًا موازنة مخاطر أي آثار جانبية مقابل فوائد منع المشكلات الخطيرة.

وجدت مراجعة للدراسات العلمية حول فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول أن حوالي واحد من كل 50 شخصًا يتناولون الدواء لمدة خمس سنوات سيتجنب حدوث حدث خطير ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، نتيجة لذلك.

كيفية خفض الكوليسترول بشكل طبيعي



يمكنك أيضًا خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تغيير نمط حياتك.

شمل الطرق الأخرى لتقليل الكوليسترول فقدان الوزن. أن تكون نشيطًا بدنيًا واتباع نظام غذائي صحي مستوحى من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​التقليدية.

لماذا حمية البحر الأبيض المتوسط؟



"لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الواقعة على طول البحر الأبيض المتوسط ​​يبدو أنهم يعانون من أمراض القلب أقل من الأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة وشمال أوروبا" ، تشرح جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول.

"يعتقد المتخصصون في مجال الصحة الآن أن هذا قد يرجع جزئيًا إلى الأطعمة التي تشكل طريقة البحر الأبيض المتوسط ​​التقليدية لتناول الطعام."

وفقًا لـ Heart UK ، تعد الأسماك الزيتية من أفضل مكونات النظام الغذائي.

ام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

عادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.

يُنظر إلى هذا الآن على أنه طريقة جيدة لتناول الطعام - من أجل صحة القلب والرفاهية العامة.

يمكن أن تحسن التمارين أيضًا من نسبة الكوليسترول.

تشرح Mayo Clinic: "يمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل في رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهو الكوليسترول" الجيد ".



اكتسب كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) سمعته عن طريق التخلص من الكوليسترول الضار - الكوليسترول الضار.

تنصح Mayo Clinic: "بموافقة طبيبك ، مارس ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين خمس مرات في الأسبوع أو نشاط هوائي قوي لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع".

وتضيف: "إضافة النشاط البدني ، ولو على فترات قصيرة عدة مرات في اليوم ، يمكن أن يساعدك على البدء في إنقاص الوزن