مستشار وزيرة التضامن: بعض الآباء والأمهات يسلمون أطفالهم لدور الرعاية

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم مستشار التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن هناك بعض الأسر البيولوجية التي أصبحت تتخلى عن أبنائها من خلال تقديم محضر في قسم الشرطة وتسليمه للدار، لذا يقوم الدار باستلام الطفل دون تطبيق عقوبة على الأسر حتى نضمن سلامة وصول الطفل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "غياب الأسر الممتدة والمتمثلة في الجد والجدة والعم والخال، أدى إلى وجود خلل في تنشئة الأطفال منذ الصغر وغياب مفهوم التواصل العائلي عن الطفل.

وأشارت إلي أن دار الرعاية يحتضن ويحتوي الطفل من خلال تقديم الدعم النفسي له من أجل تخفيف حدة الصدمة العصبية التي تعرض لها نتيجة تخلي أسرته عنه.