أمسيات شعرية وأنشطة صيفية للأطفال بالقليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث يواصل قصر ثقافة الطفل ببنها فاعليات النشاط الصيفي بتنظيم يوم ثقافي ترفيهي للأطفال، تضمن ورشة رسم حر تدريب فاطمة حسين، و بروفات مسرحية الطفل "غرباء في بيتنا" تدريب د. نور الهدى عادل، أعقبها محاضرة حول استخدمات الحاسب الآلي، و محاضرة بعنوان "تعليم الكتابة السريعة على الكيبورد" ألقاها محمد محمود، لمجموعة من موظفي القصر، تحدث فيها عن الخطوات الأساسية والأولية للكتابة السريعة على الكيبورد، أعقبها تطبيق عملي.



نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية شعرية أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور الشعراء والأدباء أعضاء وضيوف النادي، منهم بهجت الدقميري، سمير سلامة، فارس رمضان، أيمن غريب، وائل سليم، سمير البحيري، كمال مصطفى، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارها الشاعرة منى الغريب، بحضور الشعراء أحمد نصر، عادل عبدالغني، إبراهيم بديوي، فيما نظم نادي الأدب قصر ثقافة القناطر الخيرية ندوته الأسبوعية، أدار اللقاء الشاعر عواد مهنى، بحضور السادة الشعراء أعضاء وضيوف النادي، منهم رضا محمد، محمود سعيد، خالد محمد.

اختتمت الأمسية بمحاضرة عن العيد القومي لمحافظة القليوبية ألقاها الكاتب الصحفي محمد الحلواني، بجانب تنظيم قسم الفنون التشكيلية بالقصر لورشة تشكيل بالعجائن، كما بثت صفحة الفرع الرسمية، مراجعة لرواية "دكتور جيكل ومستر هايد" تأليف روبرت لويس ستيفنسون، بصوت آريج إسلام، أعدها قسم المكتبات بالفرع، بالإضافة لورشة رسم أشكال من الفوم جليتر قدمها قصر ثقافة القناطر الخيرية تنفيذ جيهان شعبان.