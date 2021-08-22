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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أمسيات شعرية ومسرح للطفل بالقليوبية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان. 

 نظم نادى الأدب قصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية شعرية أدارها الشاعر عواد مهنى بحضور لفيف من الشعراء وأعضاء وضيوف النادي، منهم ولاء البركاوي، رباب حسين، سمية محمد، مروة أشرف، مصطفى الكحلاوي، محمد عماد، محمد أشرف، خالد محمد، وختاما محاضرة للكاتب الصحفي محمد الحلواني حول الهجرة النبوية الشريفة، كما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية أدبية بحضور أعضاء وضيوف النادي ومنهم، بهجت الدقميري، وائل سليم، سمير البحيري، كمال مصطفى، سمير سلامة، فارس رمضان، أيمن غريب، بالإضافة لمحاضرة عن الصحة الإنجابية والتوعية لأهمية المباعدة بين الأبناء ووسائل تنظيم الأسرة، ألقتها أماني عبدالله، وذلك بالمركز الطبي بكفر شكر، بجانب اقامة نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر لمحاضرة وتطبيق عملي حول إنشاء جدول وتنسيقه في برنامج word، تدريب أحمد حسن المالح.

في إطار النشاط الصيفي، يواصل قصر ثقافة الطفل ببنها، فاعليات ورشة مسرح الطفل، تدريب د. نور الهدى عادل، كما قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها بقيادة الفنان جون طلعت عرض فني تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، بينما بثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة حول المدرسة السيريالية للفنان ياسر فريد.

قصور الثقافة القليوبية انشطه ثقافيه قصر ثقافة بنها نشاط موسيقي

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