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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعلنت وفاته .. التفاصيل الكاملة لأزمة بدرية طلبة وشقيقها

بدرية طلبة
بدرية طلبة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن كتب كتاب ابنة شقيقها الذي توفي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفاجأ الجمهور برد فعل شقيقها وليد طلبة، والذي أكد أنه ليس متوفيا كما تدعي بدرية ، وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.

هجوم حاد

وجاء نص منشور شقيق بدرية طلبة كما يلي: «يا جماعة الفنانة بدريه اللى كانت المفروض اختى منزلة نعى عنى انى اتوفيت والمفروض اللى ف النص دى كانت بنتى .. وعشان رفضت اروح كتب كتابها النهاردة طلعو عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم».

وأضاف شقيق بدرية طلبة: «انتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة ٢ بالليل .. جاين دلوقتى تحتاجولى ف كتب الكتاب .. انا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو ع إشاعة ع ابوهم انه مات والله يرحمه وانا ع وش الدنيا عيال مين اللى أروحلهم تانى انا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات».

وتابع شقيق بدرية طلبة: «وانتى ي فنانة بدريه ميته بالنسبالى من زمان .. وانشاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال ع جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله .. وانتظروا منى احلى مفاجآت ليكم  ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة انتظروا منى احلى مفاجآت للكل وانتو اللى بداتو الحرب معايا». 

واختتم شقيق بدرية طلبة: «بالله عليكم يا جماعة انا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان اثبت كذب الفنانة وانا هطلع لايف كمان شويه بصوتى عشان تتاكدو انى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى».

تسجيل صوتي 

هاجم شقيق بدرية طلبة شقيقته مرة أخرى من خلال تسجيل صوتي عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيه سبب المشكلة التي دارت مع شقيقته، مؤكدا أنها أجرت له بلطجية لضربه، وقام بعمل محاضر ليثبت تلك الوقائع.

وقال شقيق بدرية طلبة عبر فيسبوك “:والله كنت هطلع لايف واوريكم كل حاجة بالتليفون التانى عشان تصدقو إللى بيحصل معايا بس لولا الناس إللى كلمتنى وحلفتنى مانزلش صور ولا تسجيلات ولا أى حاجة كنت طلعت والله بس كفاية صوتى أهو وده ربع إللى انا فى من إللى كانو منى  وأنا أهو حى ع الفلاح يا جماعة”.


وتابع":وحسبى الله ونعم الوكيل في كل ظالم ربنا ينتقم منهم، ابعدو عنى وانسونى بقى انا نسيتكم من زمان 
وانا بقول ع العام أهو أنا ماليش أخوات ولا عيال ولا أهل ماليش غير نفسى وحياتى بس ياريت تبعدو عنى".

اختتم":كفاية إن كل الناس  استنقصت الفنانة بدرية على إللى قالته عنى ربنا موجود وفي ضهرى".

شائعة وفاة

وكان قد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة.

ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

علقت بدرية طلبة علي الفيديو قائلة :"الف سلامة يانور عينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين ".

شقيق بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة كتب الكتاب حسابها الشخصي هجوم

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