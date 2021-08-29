الفرق بين كفالة الطفل والتبني.. عضو صحة النواب توضح

كشفت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الفرق بين الكفالة والتبني للأطفال.

وقالت الدكتورة إيرين خلال حوارها مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “التبني هو أن ينسب الطفل لشخص وهو أمر محرم شرعا”.

وتابعت: "الكفالة أمر شرعي يقصد منه فعل الخير للأطفال بتحمل مصاريف المأكل المشرب دون اى ارتباط بنسب".

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قال الدكتور حسن خليل أحد علماء الأزهر الشريف، إن الكافل هو من يكفل إنسانا يعوله، لافتاً إلى أن الكفالة هي ضم طفل إلى الأسرة لتربيته ورعايته دون المساس باسمه الذى كفلته له الدولة.



وأضاف الدكتور حسن خليل، في مداخلة هاتفية، أنه عند تغيير اسم الطفل يصبح تبنيا وليس كفالة.



وأشار إلى أن التبنى حرام، مؤكداً أن الكفالة بدون تغيير اسم الطفل تصبح كفالة مشروعة.